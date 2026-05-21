US Open: Správy z technologického sektora a Iránu hýbu trhom

Štvrtková seansa sa začína pod prívalom dôležitých informácií, a to tak z finančných trhov, ako aj z politického sveta. Futures na hlavné americké indexy pred otvorením ukazujú na výraznú neistotu, ale aj mierny optimizmus. Najviac rastie US2000, ktorý pridáva približne 0,4 %.
Napriek sérii dôležitých trhových správ zostáva v centre pozornosti konflikt a rokovania medzi USA a Iránom. Situácia sa mení doslova z hodiny na hodinu. Hoci bola vyrokovaná séria kompromisov, status kľúčových otázok – zásob obohateného uránu a kontroly nad Hormuzským prielivom – zostáva nejasný. Iránsky „najvyšší vodca“ údajne osobne zakázal akékoľvek pokusy o odovzdanie nahromadeného štiepneho materiálu.
SpaceX zverejnil dlho očakávaný prospekt k IPO. Investori sú nadšení, ale okolo čísel a tvrdení uvedených v dokumente sa objavuje množstvo otázok.
Diplomatické signály z Iránu a séria nových útokov na rafinérie v Rusku tlačia ceny ropy vyššie. Brent sa dostáva nad 108 USD za barel.
Makrodáta:
- Index Philadelphia Fed sa prepadol a dosiahol -0,4 oproti očakávaniu 18,2, čo ukazuje na veľmi slabý podnikateľský sentiment v jednom z najdôležitejších amerických štátov.
- Stavebné povolenia prekonali očakávania a dosiahli 1,44 milióna, čo môže naznačovať zlepšujúci sa sentiment v stavebníctve a rast investícií naprieč krajinou.
- Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti dosiahli 209 tis., mierne pod očakávaním 210 tis.
- Indexy PMI ukázali prekvapivo silné momentum v americkom výrobnom sektore, kde sa hodnota dostala nad 55. Služby však zaostali za očakávaním, keď index klesol na 50,9 bodu.
US100 (D1)
Kupujúci sa snažia opäť prevziať iniciatívu, korigujú nedávne poklesy a pokúšajú sa vrátiť k úrovni posledného maxima. Priemery EMA si udržiavajú silné rastové momentum, zatiaľ čo RSI výrazne klesol, ale zostáva blízko prekúpeným úrovniam. MACD však vysiela medvedí signál. Ak by predajcovia na indexe prevzali kontrolu nad smerom, prvým cieľom by bola úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu (28 445). Zdroj: xStation5
Firemné správy:
- IBM (IBM.US): Akcie pri otvorení rastú asi o 4 % po tom, čo vyšlo najavo, že spoločnosť získa približne 1 miliardu USD vo forme grantov od ministerstva obchodu na vývoj technológie quantum computingu. Menšie spoločnosti ako Rigetti a D-Wave takisto ťažia z vlny výdavkov na quantum computing a rastú dvojciferným tempom.
- Deere & Co. (DE.US): Výrobca poľnohospodárskej techniky pri otvorení stráca asi 3 % napriek výborným výsledkom, výrazne nad očakávaním. Pesimizmus investorov pramení z toho, že spoločnosť ponechala tohtoročný výhlaď zisku bez zmeny napriek zlepšenej ziskovosti.
- Walmart (WMT.US): Najväčší americký reťazec supermarketov po výsledkoch klesá asi o 2 %, najmä preto, že EPS zaostal za očakávaním.
- Intuit (INTU.US): Akcie sa po výsledkoch prudko prepadajú. Spoločnosť plánuje prepustiť 17 % zamestnancov, hoci vykázala lepšie výsledky, než sa očakávalo, tak pri EPS, ako aj pri tržbách. Cena akcií klesá približne o 20 %. Hlavnými dôvodmi sú horšie než očakávané výsledky vo vybraných segmentoch podnikania a negatívny sentiment voči SaaS akciám.
- Nvidia (NVDA.US): Najväčšia spoločnosť na svete a líder medzi výrobcami grafických kariet zverejnila ďalšiu sadu výsledkov, ktoré prekonali očakávania. Vyššia ziskovosť a tržby sa však nepremietli do vyššej valuácie, čo môže naznačovať, že výsledky už boli v cene započítané.
