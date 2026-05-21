Podpora kvantovej revolúcie zo strany americkej vlády

Americké ministerstvo obchodu verejne oznámilo, že vyčlení až 2 miliardy USD vo forme grantov pre spoločnosti pôsobiace v oblasti quantum computingu. Počas štvrtkovej seansy valuácie firiem z tohto sektora rastú o viac než 20 %.
Granty sú súčasťou iniciatívy „Chips and Science“, ktorá bola schválená počas mandátu prezidenta Joea Bidena. Cieľom iniciatívy je posilniť kľúčové výhody amerického high-tech sektora. Dôležité je, že predpokladá nielen rozdeľovanie grantov, ale aj vstup vlády do kvantových firiem formou majetkových podielov, hoci detaily zatiaľ nie sú známe.
Najväčšou spoločnosťou, ktorá má financovanie získať, je IBM. Firma by mala dostať približne 1 miliardu USD vo forme grantov, čo by malo pomôcť urýchliť vývoj špecializovaných čipov pre kvantové počítače. Akcie spoločnosti dnes rastú približne o 8 %.
Ešte silnejšie rasty zaznamenávajú menšie spoločnosti ako GlobalFoundries (GFS.US), D-Wave (QBTS.US), Rigetti (RGTI.US), Infleqtion (INFQ.US) a Quantum (QMCO.US). Rasty u týchto menších hráčov presahujú 20 %.
Wall Street Journal tiež uvádza, že Biely dom pracuje na exekutívnom príkaze súvisiacom s quantum computingom, legislatívne detaily však zatiaľ nie sú známe.
IBM.US (D1)
Dnešné rasty umožnili valuácii preraziť zo strmého klesajúceho kanála. Aby však bol potvrdený skutočný obrat sentimentu, cena sa musí vrátiť aspoň k úrovniam 50–38,2 Fibonacciho retracementu. Silným medvedím faktorom, ktorý môže stáť v ceste, je kríženie kĺzavých priemerov EMA100 a EMA200. Zdroj: xStation5
