Nestlé opúšťa globálnu alianciu pre znižovanie metánu z mlieka — čo to znamená pre ESG a dôveru investorov

Švajčiarska potravinárska spoločnosť Nestlé oznámila, že vystupuje z Dairy Methane Action Alliance (DMAA) – globálnej iniciatívy zameranej na znižovanie emisií metánu v mliekarenskom sektore. Rozhodnutie prichádza v čase rastúceho tlaku na potravinársky priemysel, aby obmedzil svoj klimatický dopad.
Čo sa stalo a ako reagovalo Nestlé
-
Aliancia DMAA vznikla v decembri 2023 a medzi jej členov patrili aj Danone, Kraft Heinz či Starbucks. Cieľom bolo merať, zverejňovať a znižovať emisie metánu v dodávateľskom reťazci mliečnych produktov.
-
Nestlé neuviedlo konkrétny dôvod odchodu, len konštatovalo, že pravidelne prehodnocuje svoje externé členstvá.
-
Firma zároveň potvrdila záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a pokračovať v znižovaní emisií vrátane metánu.
-
Do konca roku 2024 Nestlé deklarovalo pokles metánových emisií o takmer 21 % oproti roku 2018.
Dôsledky a reakcie
Odstúpenie z aliancie môže vyvolať otázky o konzistentnosti klimatickej stratégie Nestlé. Odstup od kolektívneho prístupu môže oslabiť dôveru zo strany investorov aj verejnosti.
Niektorí to môžu interpretovať ako ustúpenie z klimatických záväzkov.
Nestlé môže uprednostniť interné riešenia a kontrolu nad metódami, zverejňovaním či tempom dekarbonizácie.
Prípadne môžu byť dôvodom odchodu príliš reštriktívne požiadavky aliancie.
Tento krok by mohol podnietiť ďalšie firmy k opusteniu klimatických iniciatív, čím by oslabili ich kolektívnu efektivitu.
Zároveň sa tým otvára debata o udržateľnosti dobrovoľných klimatických aliancií v prostredí geopolitickej neistoty a možného útlmu klimatickej regulácie (napr. v USA).
Čo ďalej sledovať
-
Reakciu investorov a ESG fondov – či dôjde k zmenám v hodnoteniach alebo tlaku na transparentnosť.
-
Či Nestlé predstaví vlastný plán znižovania metánu mimo DMAA.
-
Postoj ostatných členov aliancie – ako napríklad Danone.
-
Vývoj regulačného rámca v EÚ, USA a ďalších regiónoch.
-
Pokračovanie verejného vykazovania metánových emisií a ich nezávislého overovania.
