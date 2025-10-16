Nestlé prepustí 16 000 zamestnancov: Nový šéf spúšťa zásadný obrat

- Nestlé prepustí 16 000 zamestnancov, aby do roku 2027 dosiahlo úspory vo výške 3 miliardy CHF.
- Nový CEO Philipp Navratil zavádza kultúru výkonnosti a kladie dôraz na rast objemového predaja (RIG).
- Organický rast tržieb prekonal očakávania, Čína zostáva slabým článkom.
- Spoločnosť potvrdila výhľad na rok 2025 a akcie reagovali prudkým rastom.
- Nestlé prepustí 16 000 zamestnancov, aby do roku 2027 dosiahlo úspory vo výške 3 miliardy CHF.
- Nový CEO Philipp Navratil zavádza kultúru výkonnosti a kladie dôraz na rast objemového predaja (RIG).
- Organický rast tržieb prekonal očakávania, Čína zostáva slabým článkom.
- Spoločnosť potvrdila výhľad na rok 2025 a akcie reagovali prudkým rastom.
Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé oznámil plán prepustiť 16 000 zamestnancov, čo predstavuje približne 5,8 % z celkového počtu 277 000 pracovníkov. Tento krok je súčasťou ambicióznej reštrukturalizácie pod vedením nového generálneho riaditeľa Philippa Navratila, ktorý nastúpil do funkcie po období manažérskej nestability a turbulentných zmien vo vedení.
Navratil predstavil plán na zvýšenie cieľa úspor firmy z pôvodných 2,5 miliardy na 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,77 miliardy USD) do konca roku 2027. Hlavná časť týchto úspor má byť realizovaná v rokoch 2026–2027, pričom v roku 2025 Nestlé očakáva úspory vo výške 700 miliónov frankov.
Z celkového počtu zrušených pracovných miest bude 12 000 pozícií z administratívy (white-collar) zrušených v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, zvyšok sa týka výrobných a logistických oddelení.
Zmena kultúry a dôraz na výkonnosť
Navratil zdôraznil, že firma musí zrýchliť tempo prispôsobovania sa globálnym zmenám. „Svet sa mení – a Nestlé sa musí meniť rýchlejšie,“ uviedol. Nový šéf chce vytvoriť prostredie s kultúrou výkonnosti, kde sa odmeňuje rast a trhový úspech, pričom sa netoleruje strata podielu.
Hlavnou prioritou sa podľa neho stáva dosahovanie rastu prostredníctvom ukazovateľa reálneho vnútorného rastu (RIG), ktorý v poslednom štvrťroku vzrástol o 1,5 %, výrazne nad očakávaniami trhu (0,3 %).
Rast tržieb a problémy v Číne
Spoločnosť vykázala 4,3 % rast organických tržieb, čo prekonalo očakávania analytikov (3,7 %). K rastu prispeli najmä segmenty kávy a cukroviniek, zatiaľ čo trh v Číne zostáva slabší. Finančná riaditeľka Anna Manz priznala, že Nestlé v Číne príliš tlačilo na rozširovanie distribúcie na úkor budovania skutočného spotrebiteľského dopytu.
Výhľad a výzvy
Nestlé potvrdilo svoj výhlaď na rok 2025, keď očakáva zlepšenie organického rastu tržieb v porovnaní s rokom 2024 a prevádzkovú maržu (bez jednorazových nákladov) na alebo nad úrovňou 16 %. Strednodobým cieľom je potom aspoň 17 %.
Na výsledkoch sa už pozitívne odrazil nový smer – akcie Nestlé vyskočili o 8 % hneď v úvode obchodovania po oznámení. Analytici zo spoločnosti Bernstein označili znižovanie počtu zamestnancov za „výrazné prekvapenie“, ktoré pridáva „palivo do ohňa“ prebiehajúceho obratu.
Napriek pozitívnemu momentu však firma čelí viacerým vonkajším tlakom – zvýšeným americkým dovozným clám na švajčiarsky tovar (až 39 %), rastúcim nákladom a meniacemu sa spotrebiteľskému správaniu, najmä smerom k zdravším alternatívam.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie Nestlé zaznamenali výrazný rast, keď počas jediného dňa vyskočili nad úroveň 82 CHF, čo predstavuje silný býčí pohyb v nadväznosti na oznámené reštrukturalizačné kroky spoločnosti. Cena akcie tak prerazila nad dlhodobé kĺzavé priemery – konkrétne nad EMA 50 (74,71 CHF) aj nad SMA 100 (76,70 CHF), čo sa technicky považuje za potvrdenie obratu trendu smerom nahor. RSI aktuálne dosahuje hodnotu 74,4, čo značí prekúpené územie a môže indikovať krátkodobú korekciu. Zároveň MACD pokračuje v raste nad signálnou líniou a potvrdzuje rastúce momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát
Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.