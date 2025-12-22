Netflix refinancuje časť úveru na akvizíciu Warner Bros Discovery

- Netflix refinancoval 25 miliárd USD z úveru určeného na akvizíciu Warner Bros Discovery.
- Získal 5 mld. USD v revolvingovom úvere a 2×10 mld. USD v termínovaných pôžičkách.
- Zostáva 34 miliárd USD na syndikovanie v rámci financovania.
- Netflix porazil konkurenciu vrátane hotovostnej ponuky od Paramount Skydance vo výške 108,4 mld. USD.
Spoločnosť Netflix podnikla ďalší krok smerom k potenciálnej akvizícii Warner Bros Discovery (WBD), keď refinancovala časť pôvodného preklenovacieho úveru vo výške 59 miliárd USD, ktorý bol dohodnutý na podporu transakcie. Podľa regulačného hlásenia Netflix novozískal 5 miliárd USD vo forme revolvingového úveru a dve odložené termínované pôžičky po 10 miliardách USD, čím zostáva približne 34 miliárd USD na syndikovanie z pôvodného úverového rámca.
Preklenovacie úvery (bridge loans) sa bežne využívajú ako krátkodobé financovanie veľkých akvizícií, ktoré je následne nahradené výhodnejším a dlhodobým dlhom. Netflix týmto krokom začína reštrukturalizovať svoje financovanie ešte pred samotným uzavretím obchodu.
Streamingový gigant zvíťazil v konkurenčnej aukcii, kde prekonal nevyžiadanú hotovostnú ponuku od Paramount Skydance (PSKY) vo výške 108,4 miliardy USD, ktorá ocenila Warner Bros Discovery na 30 USD za akciu. Táto ponuka výrazne prevyšovala očakávané trhové ocenenie a potvrdzuje rastúci záujem o konsolidáciu mediálneho a zábavného priemyslu.
Napriek tomu, že samotná akvizícia ešte nie je definitívne uzavretá, krok Netflixu naznačuje, že spoločnosť aktívne pracuje na zabezpečení potrebných finančných zdrojov a pripravuje sa na ďalšie fázy transakcie.
Graf NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation5
