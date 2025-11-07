Newmont po akvizícii Newcrestu prepustil 16 % zamestnancov, reštrukturalizácia má znížiť náklady

- Newmont prepustil 16 % zamestnancov v rámci reštrukturalizácie po akvizícii spoločnosti Newcrest.
- Projekt „Catalyst“ má za cieľ zvýšiť produktivitu a znížiť náklady naprieč celou firmou.
- Spoločnosť predala nejadrové aktíva za 2 miliardy USD a pokračuje v optimalizácii portfólia.
- Strategická spolupráca s Barrick Gold v Nevade zostáva kľúčovým bodom rastu.
- Newmont prepustil 16 % zamestnancov v rámci reštrukturalizácie po akvizícii spoločnosti Newcrest.
- Projekt „Catalyst“ má za cieľ zvýšiť produktivitu a znížiť náklady naprieč celou firmou.
- Spoločnosť predala nejadrové aktíva za 2 miliardy USD a pokračuje v optimalizácii portfólia.
- Strategická spolupráca s Barrick Gold v Nevade zostáva kľúčovým bodom rastu.
Ťažobný gigant Newmont Corporation uskutočnil významnú reštrukturalizáciu, počas ktorej znížil svoju pracovnú silu približne o 16 %, ako uvádza interný dokument spoločnosti. Tento krok prichádza ako súčasť širšej integrácie po akvizícii austrálskej ťažobnej spoločnosti Newcrest Mining, ktorú Newmont dokončil v roku 2023 za približne 17 miliárd dolárov.
Zníženie počtu zamestnancov zahŕňa nielen priame prepúšťanie, ale aj zrušenie neobsadených miest a úpravu úrovní pozícií. Spoločnosť tieto kroky realizovala v rámci interného projektu „Project Catalyst“, ktorého cieľom je zvýšiť produktivitu a znížiť nákladovú bázu.
Detailné úpravy pozícií a rýchlejší harmonogram
Podľa internej správy boli zmeny výrazné najmä na dvoch úrovniach pracovných pozícií:
-
Úroveň 2 („Level of Work 2“) – zníženie o cca 12 % (superintendenti, manažéri, špecialisti)
-
Úroveň 1 („Level of Work 1“) – zníženie o cca 10 % (operátori, poradcovia, údržbári atď.)
Reštrukturalizácia bola dokončená o mesiac skôr, než sa pôvodne plánovalo, aby sa predišlo dlhodobej neistote medzi zamestnancami.
K 31. decembru 2024 mal Newmont približne 22 200 kmeňových zamestnancov a ďalších 20 400 externých dodávateľov.
Zameranie na kľúčové aktíva a strategické partnerstvá
Po prevzatí Newcrestu už Newmont predal aktíva v Kanade za viac ako 2 miliardy USD a ďalej znížil zadlženosť. Spoločnosť teraz prehodnocuje svoje portfólio s cieľom sústrediť sa na vysoko výnosné projekty, pričom kľúčovú úlohu zohráva partnerstvo so spoločnosťou Barrick Gold v rámci spoločného podniku Nevada Gold Mines.
V rámci tohto partnerstva drží Barrick 61,5 % podiel a Newmont 38,5 %. Odchádzajúci generálny riaditeľ Tom Palmer, ktorý ukončí svoju funkciu 31. decembra, potvrdil snahu o prehĺbenie spolupráce v Nevade s cieľom maximalizovať ťažbu.
Graf NEM.US (D1)
Akcie Newmont Corporation sa aktuálne obchodujú na úrovni 82,49 USD a po predchádzajúcej korekcii sa odrazili späť nad kĺzavý priemer EMA 50 (81,24 USD). Cena sa aj naďalej drží výrazne nad SMA 100 (73,09 USD), čo z technického pohľadu potvrdzuje strednodobé býčie nastavenie.
RSI sa pohybuje na hodnote 49,9, teda tesne pod neutrálnou hranicou 50, čo odráža opatrný postoj investorov – trh zatiaľ nenašiel jasný smer.
V posledných týždňoch cena konsolidovala okolo úrovne 80 USD a aktuálny odraz nad EMA 50 môže byť signálom obnovy rastového trendu, ak bude potvrdený zvýšeným objemom a prielomom nad rezistenciu okolo 85,50 USD. Naopak, zlyhanie tohto pohybu by mohlo viesť k návratu k podpore v pásme 76–77 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Globalstar prudko vzrástli vďaka špekuláciám o predaji a rozvoji infraštruktúry
Private equity firma preberá kontrolu nad The Very Group, končí éra rodiny Barclayovcov
Singapurská spoločnosť Grab investuje 60 miliárd USD do firmy Vay Technology zameranej na diaľkové riadenie vozidiel
Verizon vydáva dlhopisy v hodnote 10 miliárd dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.