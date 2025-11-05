Nexi varuje pred tlakom na ziskovosť

- Nexi varuje pred tlakom na marže, EBITDA marža v Q3 klesla na 56,8 %.
- Nexi varuje pred tlakom na marže, EBITDA marža v Q3 klesla na 56,8 %.
- Prevádzkový zisk 526,4 mil. EUR zaostal za očakávaniami, tržby vzrástli len o 1,8 %.
- Spoločnosť čelí tlaku zo starých zmlúv s bankami a prehodnocovaniu cenových dojednaní.
- Akcie klesli až o 10 %, investorov znepokojuje aj zrýchľujúca konkurencia nebankových fintech hráčov.
Talianska fintech skupina Nexi, jeden z najväčších európskych poskytovateľov platobných služieb, zverejnila opatrný výhľad svojej ziskovej marže po tom, čo v treťom kvartáli vykázala nižší než očakávaný prevádzkový zisk. Akcie spoločnosti prudko klesli až o 10 %. Nexi zaznamenala upravený prevádzkový zisk (EBITDA) vo výške 526,4 milióna eur, čo predstavuje len 0,9 % medziročný rast, pričom nenaplnila vlastný výhľad (530 mil. EUR). EBITDA marža klesla o 50 bázických bodov na 56,8 %, čo je znepokojujúce v mimoriadne konkurenčnom odvetví.
Podľa CEO Paola Bertoluzza sú hlavnými dôvodmi straty z minulých zmlúv s bankami a prebiehajúce renegociácie kľúčových kontraktov, ktoré vyvrcholia v aktuálnom kvartáli a budú postupne odznievať až do roku 2026. Výhlaď na celoročný rast marže ostáva zachovaný, no jej výška bude závisieť od vývoja objemu platieb a výnosovej štruktúry vo 4. kvartáli. Okrem toho čelí Nexi štrukturálnym výzvam v celom sektore, kde technologické inovácie a nástup nebankových hráčov (vrátane platforiem založených na digitálnych menách) ohrozujú tradičné platobné modely.
Podobné problémy v októbri priznala aj francúzska Worldline, ktorá musela znížiť svoj výhlaď pre stratu klientov a problémy s riadením. Ďalšou komplikáciou pre Nexi bola neúspešná akvizícia platobného biznisu španielskej banky Sabadell, ktorá padla po krachu prevzatia zo strany BBVA. Napriek tomu CEO Bertoluzzo uviedol, že Nexi je stále otvorená spolupráci so Sabadellom, no za nových podmienok a bez záväzkov z pôvodnej dohody.
Celkové tržby spoločnosti vzrástli o 1,8 % na 927,3 milióna eur, no boli ovplyvnené mimoriadnymi faktormi, vrátane akvizícií bankových platobných kníh a zložitých prepočtov zmlúv s bankami. Obchodníci v Miláne označili opatrný tón výhľadu za hlavný dôvod nervozity investorov.
Nexi plánuje investorský deň 5. marca 2026, kde by mala predstaviť novú strednodobú stratégiu.
Graf NEXI.IT (D1)
Akcie spoločnosti Nexi sa nachádzajú v silnom zostupnom trende a aktuálne sa obchodujú za 4,155 EUR. Cena sa drží výrazne pod kĺzavými priemermi EMA 50 (4,803 EUR) a SMA 100 (5,019 EUR), čo potvrdzuje silný medvedí trend. RSI klesol na úroveň 28,4, čo signalizuje prepredaný trh, a teda možnosť krátkodobého technického odrazu. Na potvrdenie akéhokoľvek obratu by musela cena prekonať úroveň 4,50 EUR a následne aj 4,80 EUR, kde sa nachádza dôležitý kĺzavý priemer EMA 50.
Zdroj: xStation5
