NFP: Kľúčový moment pre dolár

Nedávne zasadnutie FOMC vyvolalo značné emócie. Jastrabí Dot Plot, teda projekcia úrokových sadzieb členov výboru, viedol k výraznému posilneniu dolára. V dôsledku toho pár EURUSD klesol na najnižšiu úroveň za viac než rok.
Polovica tvorcov menovej politiky naznačila zvýšenie sadzieb do konca roka. Vyjadrili obavy z inflačnej situácie a zároveň dôveru v silu trhu práce. Dnešné zverejnenie údajov NFP, naplánované na 14:30, bude významným testom tohto naratívu.
Obrázok 1: Dot Plot FOMC (2026–2028+)
Source:
FOMC, 02.07.2026
Čo už vieme o americkom trhu práce?
Najnovší údaj NFP
V máji sa počet pracovných miest na americkom trhu práce zvýšil o 172 tisíc. Tento výsledok nebol iba lepší než konsenzus (86 tisíc), ale výrazne prekonal aj najoptimistickejšie výhľady (125 tisíc). Údaje za dva predchádzajúce mesiace, teda marec a apríl, boli tiež revidované smerom nahor. Vzhľadom na to, že nás americký Úrad pre štatistiku práce zvykol na výrazné revízie smerom nadol, išlo o mimoriadne veľké prekvapenie. Miera nezamestnanosti zároveň zostala bez zmeny na 4,3 %.
Obrázok 2: Zmena počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstva (NFP) a miera nezamestnanosti v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 02.07.2026
ADP
Hoci včera zverejnené dáta boli pre trhy nepríjemným prekvapením, stále ukázali aspoň solídnu tvorbu pracovných miest (+98 tisíc).
- Vidíme výrazný rozdiel medzi sektorom služieb (+96 tisíc) a priemyselným sektorom.
- Do veľkej miery za tým stál sektor vzdelávania a zdravotníctva (+48 tisíc).
- Dobre si viedli aj obchod/logistika (+15 tisíc) a financie (+14 tisíc).
- Slabosť bola opäť viditeľná v odvetví voľného času a pohostinstva (+2 tisíce), a to napriek konaniu majstrovstiev sveta v USA.
- Situácia v ťažobnom sektore tiež nevyzerá dobre (-5 tisíc).
Rast miezd u zamestnancov, ktorí sa rozhodli zostať u súčasného zamestnávateľa, dosiahol 4,4 %. U tých, ktorí zmenili prácu, predstavoval 6,6 %.
- Na najvyššie zvýšenie miezd sa mohli spoliehať zamestnanci vo finančnom sektore (5,1 %) a v priemysle (4,9 %).
- Videli sme výrazný rozdiel medzi mikropodnikmi s menej než 20 zamestnancami (+2,9 %) a firmami s 50 a viac zamestnancami (+4,7–4,8 %).
- Tempo tvorby pracovných miest spomaľuje, ale je v súlade s naratívom mäkkého pristátia. V mnohých sektoroch trvá nájdenie zamestnania dlhšie než predtým. Priemerná dĺžka nezamestnanosti sa predĺžila na 26 týždňov. Nejde však o jednotný obraz. V kľúčových odvetviach majú zamestnávatelia stále problém nájsť vhodných pracovníkov.
JOLTS
Pri dátach JOLTS je potrebné hneď na začiatku poznamenať, že sú oproti ostatným údajom oneskorené o jeden mesiac. Preto neprinášajú taký aktuálny obraz situácie, ktorá teraz panuje v americkej ekonomike. Platí to najmä v období takých dynamických zmien na geopolitickej scéne a pri volatilite cien kľúčových energetických komodít.
- Napriek tomu nám májové dáta nedávajú výrazné dôvody na obavy.
- Počet nových voľných pracovných miest rástol podobným tempom ako v apríli. Vtedy sme zaznamenali veľmi výrazné zlepšenie, ktoré mnohí vnímali ako dočasné.
- Počet dobrovoľných odchodov zo zamestnania zostal na nízkej, hoci stabilnej úrovni (3,1 mil.). Iba 1,9 % zamestnancov sa rozhodlo dobrovoľne odísť zo svojej súčasnej pozície. To ukazuje na určitú nedôveru v možnosť rýchlo nájsť nové pracovné miesto.
- Prepúšťanie však tiež zostáva na nízkej úrovni – 1,7 mil., teda 1,1 %.
- Pomer nezamestnaných, ktorí aktívne hľadajú prácu, k novým voľným pracovným miestam zostáva okolo 1. Ani to nevyvoláva väčšie obavy.
- Dáta ukazujú obraz stabilného trhu práce s nízkou fluktuáciou zamestnancov. Je viditeľná jasná neochota riskovať odchod zo súčasnej pozície. Zároveň však zamestnávatelia nemajú tendenciu k masovému prepúšťaniu.
- Týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti
- Dôkazom toho sú aj údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti zverejnené minulý týždeň. Tie klesli na 215 tisíc a zostávajú v blízkosti viacročných miním.
- Štvortýždňový kĺzavý priemer tiež zostáva na nízkej úrovni (224 tisíc).
- Pokračujúce žiadosti (1,8 mil.) zostávajú pod niekoľkoročnými priemermi, ale vykazujú jasný rastúci trend.
Ukazovatele PMI
- ISM: Subindex zamestnanosti (49,7) stále naznačuje pokles voľných pracovných miest v priemyselnom sektore. A to napriek rastu výroby a nových objednávok, čo môže ukazovať na znižovanie nákladov v prostredí rastúcich výdavkov. Znižovanie zamestnanosti však jasne spomaľuje a trend je pozitívny.
- S&P: Obraz vykreslený dátami S&P vyzerá oveľa menej pozitívne. Dáta ukazujú najsilnejší pokles voľných pracovných miest od mája 2020, teda od vrcholu pandemických lockdownov. Kľúčový je v tomto smere rast cien výrobných komponentov a surovín.
Na čo sa dnes investori zamerajú?
Okrem hlavného údaja, ktorý ukáže zmenu počtu zamestnaných mimo poľnohospodárstva, teda NFP (konsenzus: 113 tisíc), budeme sledovať:
Revíziu dát za posledné dva mesiace.
- Mieru nezamestnanosti (konsenzus: 4,3 %).
- Rast miezd, medziročne aj medzimesačne (konsenzus: 3,5 %; 0,3 %).
Vzhľadom na rastúce inflačné obavy, keď inflácia dosahuje 4,2 % a jadrový ukazovateľ 2,9 %, môže rast miezd pritiahnuť osobitnú pozornosť. Konsenzus predpokladá údaj 3,5 %, čo znamená pokles miezd v reálnom vyjadrení.
Obrázok 3: Inflácia CPI a rast miezd v USA (2007–2026)
Zdroj: XTB Research, 02.07.2026
Slabšie než očakávané dáta by zvýšili obavy o amerického spotrebiteľa, ktoré sú už v tejto chvíli pomerne výrazné. Spotreba sa do veľkej miery deje na úkor úspor, keďže miera úspor klesla na iba 3 %. Jej rast je navyše veľmi nerovnomerný. Rast spotreby u kvintilu, teda 20 % najlepšie zarábajúcich v USA, dosiahol po zohľadnení inflácie v 1. štvrťroku 3,8 %. U zvyšnej časti, teda 80 % obyvateľov, v podstate stagnoval (+0,6 %).
Na druhej strane silný rast zamestnanosti môže potvrdiť jastrabie krídlo FOMC v presvedčení, že je potrebné zvyšovať úrokové sadzby. Udržanie stavu „low fire-low hire“, teda nízkeho prepúšťania a nízkeho náboru, by malo tvorcom menovej politiky umožniť plne sa zamerať na inflačný tlak, ktorý zostáva nepríjemne vysoký.
Obrázok 4: Trhom implikovaná trajektória úrokových sadzieb v Spojených štátoch (2026–2027)
Zdroj: Bloomberg, 02.07.2026
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