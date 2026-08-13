📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (12.8.2026)

Víťazi:
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Super Micro Computer, Inc. (SMCI) +18,83 %: Americká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a návrhom vysoko výkonných serverov a úložných systémov, kľúčový hráč v infraštruktúre pre AI.
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Lumentum Holdings Inc. (LITE) +13,63 %: Americký výrobca optických a fotonických produktov, ktoré sa využívajú v telekomunikačných sieťach, dátových centrách aj pre komerčné lasery.
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Ciena Corporation (CIEN) +11,48 %: Telekomunikačná firma poskytujúca hardvérové zariadenia, softvér a služby pre globálne optické siete a prenos dát.
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Dell Technologies Inc. (DELL) +9,89 %: Americká nadnárodná technologická spoločnosť vyrábajúca osobné počítače, servery, dátové úložiská a komplexné IT riešenia.
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Coherent, Inc. (COHR) +8,30 %: Popredný globálny výrobca laserov, optických materiálov a systémov pre priemyselné, vedecké, lekárske aj polovodičové využitie.
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Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) +8,11 %: Nadnárodný poskytovateľ podnikového IT vybavenia, serverov, sieťových riešení a cloudových služieb.
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Seagate Technology Holdings plc (STX) +7,03 %: Americká spoločnosť patriaca k najväčším svetovým výrobcom pevných diskov (HDD) a riešení pre ukladanie dát.
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Arista Networks, Inc. (ANET) +6,42 %: Americká firma dodávajúca pokročilé sieťové riešenia (switche a softvér) pre veľké dátové centrá a cloudové prostredie.
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Teradyne, Inc. (TER) +6,11 %: Americký výrobca automatických testovacích zariadení pre polovodiče, bezdrôtové siete a elektroniku, ktorý sa zaoberá taktiež priemyselnou robotikou.
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Sandisk Corporation (SNDK) +5,76 %: Známy výrobca flash pamätí, pamäťových kariet a USB diskov (značka dnes spadá pod spoločnosť Western Digital).
Porazení:
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Texas Pacific Land Corporation (TPL) -6,11 %: Americká spoločnosť patriaca k najväčším vlastníkom pôdy v Texase, ktorá generuje príjmy prevažne z poplatkov za ťažbu ropy a plynu na svojich pozemkoch.
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Cencora, Inc. (COR) -5,91 %: (Predtým známa ako AmerisourceBergen) Popredná americká veľkoobchodná spoločnosť, ktorá distribuuje liečivá a poskytuje komplexné služby v zdravotníctve.
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First Solar, Inc. (FSLR) -5,87 %: Americký výrobca solárnych panelov a poskytovateľ fotovoltaických riešení na kľúč pre veľké komerčné projekty.
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Axon Enterprise, Inc. (AXON) -5,74 %: Americká spoločnosť vyvíjajúca bezpečnostné technológie pre políciu a armádu, známa predovšetkým výrobou taserov a osobných kamier.
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Charter Communications, Inc. (CHTR) -4,74 %: Obrovská americká telekomunikačná a mediálna spoločnosť poskytujúca káblovú televíziu, internet a telefónne služby (pod značkou Spectrum).
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AppLovin Corporation (APP) -4,68 %: Americká technologická spoločnosť, ktorá poskytuje platformy a softvérové nástroje pre vývojárov mobilných aplikácií na ich marketing a monetizáciu.
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Tapestry, Inc. (TPR) -4,34 %: Americký nadnárodný holding luxusných módnych značiek, pod ktorý spadajú známe mená ako Coach, Kate Spade a Stuart Weitzman.
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Gartner, Inc. (IT) -4,19 %: Renomovaná nadnárodná poradenská a výskumná spoločnosť, ktorá poskytuje analýzy a vhľady do trhu informačných technológií.
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Uber Technologies, Inc. (UBER) -4,06 %: Globálna technologická platforma sprostredkovávajúca alternatívnu taxislužbu, rozvoz jedla a zdieľanú mobilitu.
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Lululemon Athletica Inc. (LULU) -3,77 %: Kanadsko-americký výrobca a predajca prémiového športového oblečenia, preslávený predovšetkým vybavením na jogu.
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