Nike stavia na marketing a futbalové majstrovstvá, investori čakajú na obrat

Spoločnosť Nike stojí pred kľúčovým fiškálnym rokom, v ktorom bude hlavnú úlohu zohrávať marketingová stratégia. Investori s napätím očakávajú utorňajšie výsledky, ktoré by mohli načrtnúť plány značky pre rok 2026, vrátane aktivít spojených s Majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia v júni v USA, Kanade a Mexiku. Udalosť je považovaná za jednu z najväčších marketingových príležitostí desaťročia.
V uplynulom roku Nike zvýšila marketingové výdavky o 9 % na 1,63 miliardy USD, čo dokazuje jej ochotu investovať do návratu ku športovému jadru značky. Analytici však upozorňujú, že sa spoločnosť stále snaží získať späť imidž značky pre serióznych športovcov, ktorý jej v posledných rokoch čiastočne prevzali mladší konkurenti ako On alebo Hoka od Deckers.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Nike má však silné zázemie – sponzoruje päť z desiatich najvyššie hodnotených národných futbalových tímov FIFA, vrátane Brazílie, Francúzska a Anglicka. Podľa odhadov spoločnosti LSEG sa očakáva, že výdavky na marketing a predaj dosiahnu v roku 2026 až 5 miliárd USD.
Zatiaľ však finančné údaje ukazujú na slabší vývoj. Tržby za štvrťrok končiaci v auguste by sa mali medziročne znížiť približne o 5 % a hrubá marža by mala klesnúť o 3,7 %, čo je dôsledok viacerých faktorov – straty trhového podielu, slabej dopytu v Číne a vplyvu amerických ciel na dovoz z Ázie. Firma vyrába väčšinu svojej obuvi vo Vietname, Číne a Indonézii, pričom ciel môže navýšiť náklady až o 1 miliardu USD ročne. Nike reaguje snahou znížiť podiel importu z Číny pod 10 %.
Popri tradičnom športe sa spoločnosť snaží presadiť aj v segmente dámskej voľnočasovej módy, kde zatiaľ zaostáva za značkami ako Lululemon. Novinkou je však spolupráca s Kim Kardashian a značkou SKIMS, čo má za cieľ osloviť širšie publikum a zlepšiť vnímanie značky v lifestylovej móde.
Graf NKE.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.