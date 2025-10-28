UnitedHealth Group: Výsledky za 3Q 2025 a výhlaď naznačuje oživenie!

- Tržby dosiahli 113,2 miliardy USD a upravený zisk na akciu (EPS) bol 2,92 USD, čím prekonal očakávania analytikov.
- Segment Medicare Advantage a rastúca rola divízie Optum podporujú rast tržieb aj prevádzkových marží.
- Napriek približne 40 % poklesu akcií od začiatku roka finančné a prevádzkové základy spoločnosti naznačujú potenciál pre postupné zotavenie ceny akcií.
Výsledky UnitedHealth Group za 3Q 2025
UnitedHealth Group opäť potvrdila svoju vedúcu pozíciu v oblasti zdravotného poistenia a zdravotníckych služieb, keď dosiahla výsledky výrazne nad trhovými očakávaniami. Napriek tlaku na náklady a regulačným zmenám si spoločnosť udržiava stabilný rast a vysokú ziskovosť.
Finančné výsledky
V 3Q 2025 dosiahla spoločnosť UnitedHealth tržby vo výške 113,2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 12 %. Divízia UnitedHealthcare vykázala tržby 87,1 miliardy USD, čo je medziročný rast o 16 %. Rast bol spôsobený najmä programami Medicare & Retirement a Community & State, ktoré zaznamenali rast počtu poistených a posilnili trhovú pozíciu spoločnosti.
Divízia Optum taktiež zaznamenala solídny rast, pričom tržby vzrástli o 8 % na 69,2 miliardy USD. Výrazne sa darilo najmä Optum Rx, ktorá zabezpečuje správu výdavkov na lieky – tržby tejto jednotky vzrástli o 16 % na 39,7 miliardy USD v dôsledku rastúceho dopytu po liekoch a integrovaných zdravotníckych službách. Optum Health si udržala stabilné tržby na úrovni 25,9 miliardy USD, čo potvrdzuje odolnosť prevádzkového modelu spoločnosti v nestabilnom trhovom prostredí.
Zisk na akciu (EPS) dosiahol 2,59 USD, zatiaľ čo upravený EPS bol 2,92 USD, čím prekonal konsenzus analytikov na úrovni 2,79 USD. Ukazovateľ MLR (medical loss ratio) zostal na úrovni 89,9 %, čistá marža dosiahla 2,1 %. Prevádzkový cash flow dosiahol 5,9 miliardy USD, čo je viac ako dvojnásobok čistého zisku.
Spoločnosť zároveň zvýšila celoročný výhlaď upraveného EPS pre rok 2025 na minimálne 16,25 USD na akciu z predchádzajúcej prognózy 16,00 USD.
Segment Medicare Advantage
Segment Medicare Advantage zostáva kľúčovým motorom rastu spoločnosti UnitedHealth. V 3Q vzrástol počet poistených v týchto programoch, čo významne prispelo k tržbám divízie UnitedHealthcare. Rastúca obľuba plánov Medicare Advantage vychádza z ich výhod oproti tradičnému systému Medicare – lepšia koordinácia starostlivosti, širší rozsah služieb a výhodnejšie finančné podmienky.
Spoločnosť naďalej investuje do zvyšovania kvality služieb a digitalizácie procesov, čo umožňuje efektívnu kontrolu nákladov a udržiavanie stabilných marží. Vysoké hodnotenie kvality plánov (tzv. Star Ratings) ďalej zvyšuje konkurencieschopnosť a trhové postavenie UnitedHealth.
Reakcia trhu a kontext akcie
Zvýšenie výhľadu EPS vyvolalo pozitívnu reakciu trhu – akcie UnitedHealth v úvode obchodovania vzrástli o viac ako 4 %. Po počiatočnom náraste však časť ziskov vymazali.
Napriek tomuto krátkodobému zlepšeniu zostáva výkonnosť akcie od začiatku roka výrazne slabšia v porovnaní so širším trhom. Od januára 2025 akcie UNH oslabili približne o 30 %, zatiaľ čo index S&P 500 vzrástol o viac ako 15 %. Pokles odzrkadľuje obavy z rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť, regulačnú neistotu a zmeny v programe Medicare.
Základné ukazovatele spoločnosti sa však začínajú stabilizovať a zlepšovať. Stabilný rast divízií UnitedHealthcare a Optum, kontrola nákladov a rastúci dopyt po plánoch Medicare Advantage naznačujú operačné zotavenie. Analytici zdôrazňujú, že kvalitná klientela, efektivita divízie Optum a silná rozvaha by mohli podporiť postupné zotavenie ceny akcie v nasledujúcich štvrťrokoch.
Zhrnutie
Výsledky za 3Q 2025 potvrdzujú odolnosť a efektívnosť obchodného modelu UnitedHealth. Spoločnosť dokáže generovať zisky aj v náročnom trhovom prostredí. Rastúci príspevok divízie Optum, stabilita UnitedHealthcare a pozitívny vývoj v oblasti Medicare Advantage poskytujú základ pre ďalší rast a zotavenie ceny akcie v nadchádzajúcich mesiacoch.
