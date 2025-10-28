Palo Alto Networks uvádza súbor bezpečnostných nástrojov s umelou inteligenciou na boj s modernými kyberútokmi

-
Palo Alto Networks uviedlo nové AI riešenia na ochranu cloudu a AI aplikácií – Cortex Cloud 2.0 a Prisma AIRS 2.0.
Produkty reagujú na nárast útokov zameraných na infraštruktúru a zdieľaný kód.
AgentiX prinesie centralizovanú správu rizík, no uvedenie platformy sa očakáva až v roku 2026.
Spoločnosť Palo Alto Networks predstavila novú generáciu kybernetických bezpečnostných riešení poháňaných umelou inteligenciou, čo znamená výrazný posun v ochrane podnikov pred čoraz sofistikovanejšími útokmi.
Inovácie v kyberbezpečnosti
Medzi novinkami nájdeme cloudovú bezpečnostnú platformu Cortex Cloud 2.0 a produkt Prisma AIRS 2.0 určený na ochranu AI aplikácií, ktorý integruje technológie nedávno nadobudnutej spoločnosti Protect AI. Platforma Cortex Cloud 2.0 prináša tiež agentickú technológiu AgentiX a jednotné centrum pre monitorovanie rizík naprieč rôznymi cloudovými poskytovateľmi.
Prečo je to zásadné
Kyberútoky sa čoraz viac zameriavajú na infraštruktúru a AI systémy, nielen na koncové zariadenia. Generálny riaditeľ Nikesh Arora upozornil na prípady, kde útočníci využili zraniteľnosti v spoločnej infraštruktúre a kóde. Palo Alto vytrénovalo svoje bezpečnostné agentov na 1,2 miliardy skutočných incidentov a kladie dôraz na automatizáciu s ľudským dohľadom.
Strategické dôsledky
Pre podniky znamenajú tieto produkty prehĺbenie ich bezpečnostnej stratégie v oblasti cloudu, aplikácií aj infraštruktúry jednotným riešením. Pre Palo Alto ide o posilnenie pozície ako poskytovateľa komplexných bezpečnostných riešení v ére rizík súvisiacich s umelou inteligenciou. Napriek tomu treba brať do úvahy riziká spojené s realizáciou — samostatná platforma AgentiX má byť uvedená až v roku 2026.
