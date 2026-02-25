Nikkei smeruje k 60 000 bodom. Čo stojí za týmto rastom?

Japonský akciový trh by mohol v najbližších 18 mesiacoch dosiahnuť ďalší historický míľnik. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Reuters medzi akciovými stratégmi sa očakáva, že index Nikkei 225 do polovice roka 2027 prekročí hranicu 60 000 bodov. K tomuto prahu sa však už teraz blíži. Hlavnými hnacími silami by mal byť rast ziskov spoločností a pokračujúci prílev zahraničného kapitálu.
Od začiatku roka Nikkei posilnil o viac ako 13 % a aj dnes rastie o 2 %. Aktuálna hodnota sa pohybuje okolo 58 500 bodov, čo potvrdzuje optimistický výhľad stratégov.
Silné zisky a zahraniční investori
Na prieskume sa zúčastnilo pätnásť akciových stratégov, ktorí sa zhodli na tom, že japonské spoločnosti budú naďalej ťažiť z solídneho rastu ziskov. Podľa nich sezóna zverejňovania výsledkov potvrdila zlepšujúce sa marže a stabilný dopyt, čo podporuje vyššie ocenenie akcií.
Ďalším kľúčovým faktorom je zvýšený záujem zahraničných investorov. Japonský trh sa v posledných rokoch stal atraktívnejším vďaka reformám správy a riadenia spoločností, tlaku na efektívnejšie využívanie kapitálu a vyšším dividendám. Zahraničné fondy tak zvyšujú svoju expozíciu voči japonským akciám.
Index sa v tomto roku už výrazne posilnil a obchoduje sa blízko rekordných úrovní. Pozitívny sentiment podporujú nielen výsledky spoločností, ale aj očakávania pokračujúcej vládnej podpory ekonomiky.
Riziká zostávajú obmedzené.
Stratégovia tiež uviedli, že pravdepodobnosť výraznej korekcie (napr. poklesu o 10 % v priebehu nasledujúcich troch mesiacov) je relatívne nízka. Poukazujú však na vonkajšie faktory, najmä vývoj na amerických trhoch a globálnu makroekonomickú neistotu.
Významnú úlohu môže zohrať aj menová politika Bank of Japan, ktorá už dlho udržiava veľmi uvoľnené podmienky. Akékoľvek prudké sprísnenie by mohlo ovplyvniť valuácie a toky kapitálu.
Psychologická hranica 60 000
Prekonanie hranice 60 000 bodov by bolo nielen technickým míľnikom, ale aj silným psychologickým signálom pre globálnych investorov. Potvrdilo by to dlhodobý obrat japonského trhu, ktorý sa po desaťročiach stagnácie opäť stal jedným z kľúčových centier globálneho kapitálu.
Ak sa naplnia očakávania rastu ziskov a pokračovania prílevu zahraničného kapitálu, Japonsko by mohlo byť v najbližších dvoch rokoch jedným z najvýkonnejších rozvinutých akciových trhov.
