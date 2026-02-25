Graf dňa: US100 posilňuje pred tržbami spoločnosti Nvidia 📈

Dnes sa pozornosť investorov takmer úplne presúva na Wall Street. Kľúčovým bodom záujmu sú zisky spoločnosti Nvidia, ktoré spoločnosť zverejní po uzavretí amerického obchodovania. Trhy očakávajú rekordný štvrťrok, silný predaj a, čo je najdôležitejšie, veľmi optimistické výhľady do budúcnosti.
US100 (D1)
- Akékoľvek „zaváhanie“ vo výsledkoch môže umožniť predajcom znovu prevziať kontrolu nad akciovými indexmi. Priestor pre slabšie čísla je v dnešnom reporte veľmi obmedzený. Futures na Nasdaq 100 okolo 9:30 poľského času rástli takmer o 0,3 % a posúvajú sa nad hranicu 25 000 bodov.
- Index sa aktuálne obchoduje blízko úrovne 38,2 % Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu. Trvalé prerazenie tejto úrovne a pohyb nad 25 150 bodov by mohli otvoriť cestu smerom k 25 550 bodom, kde sa nachádza 61,8 % retracement. Napriek tomu je ťažké očakávať rozhodný pohyb pred zverejnením výsledkov Nvidia.
- Za zmienku stojí, že index je stále relatívne blízko (približne 600 bodov) k dennému EMA200 (červená línia), čo naznačuje, že napätie na trhu zostáva zvýšené. Wall Street si včera vydýchol po tom, čo spoločnosť Anthropic oznámila viacero strategických partnerstiev s významnými americkými softvérovými firmami vrátane Spotify a Salesforce. To zmiernilo obavy z „totálneho narušenia“ ich obchodných modelov.
- To prirodzene podporilo scenár, v ktorom firmy implementujú AI do svojich produktov namiesto toho, aby s ňou súťažili o rovnaký trh. Ak by sa však tieto obavy po dnešných výsledkoch NVDA opätovne objavili, oblasť 24 400 bodov predstavuje kľúčový test býčieho trendu a významnú zónu podpory, od ktorej sa index už na začiatku februára odrazil.
- Celkovo zostávajú kľúčové úrovne podpory na 24 750 bodoch (23,6 % Fibonacciho retracement, podporený nedávnymi cenovými reakciami – spodné tiene posledných deviatich sviečok) a 24 400 bodoch (EMA200). Hlavná rezistencia sa nachádza na 25 500 bodoch, kde sa 61,8 % retracement prekrýva s EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
