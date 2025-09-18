Norges Bank znižuje úrokové sadzby. NOK po rozhodnutí posilňuje 📌

Norges Bank podľa očakávania znížila úrokové sadzby zo 4,25 % na 4,0 %.
- Výbor predpokladá, že v nasledujúcich rokoch bude tempo znižovania sadzieb pomalšie, ako sa navrhovalo v júni; s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o jedno zníženie ročne počas nasledujúcich troch rokov.
- Inflácia sa znížila, ale stále prekračuje 2-% cieľ; očakáva sa, že k cieľu sa vráti až v roku 2028.
- Menová politika zostáva reštriktívna, aby sa zabránilo príliš dlhému zotrvaniu inflácie nad cieľovou hodnotou alebo nadmernému ochladeniu ekonomiky.
- Predpokladaná miera hypotekárnych úverov sa do konca roka 2028 pohybuje nad úrovňou 4,5 %.
- Očakáva sa mierny nárast nezamestnanosti; produkcia sa nachádza blízko potenciálu a hospodársky rast na rok 2025 sa zdá byť silnejší, než sa pôvodne predpokladalo.
- Zníženie sadzieb sa opisuje ako „opatrné uvoľnenie“, ktorého cieľom je nezaťažovať trh práce a zároveň podporiť návrat inflácie k cieľu v strednodobom horizonte.
- Existujú významné riziká spojené s medzinárodným obchodom, globálnou neistotou a rastom miezd, ktoré môžu ovplyvniť smerovanie ďalšieho znižovania sadzieb.
- Ďalšie rozhodnutie o menovej politike sa uskutoční v novembri 2025.
Ide jednoznačne o „jastrabie“ zníženie sadzieb. Banka signalizuje pomalšie tempo uvoľňovania - jedno zníženie počas každého z nasledujúcich troch rokov. NOK sa voči doláru spočiatku oslabila, ale teraz sme svedkami pokračujúceho poklesu.
