Investori opäť stavajú na dolár 💵

- Podľa opcií dolár smeruje k najsilnejším úrovniam od decembra 2025.
- Ropa Brent nad 100 USD podporuje inflačné obavy a mení očakávania trhu.
- Goldman Sachs očakáva posun prvého zníženia sadzieb Fedu z júna na september.
- Silný dolár môže ďalej ťažiť najmä na úkor mien krajín závislých od dovozu energií.
Americký dolár podľa vývoja na opčnom trhu smeruje k novému maximu roka 2026. Investori čoraz viac stavajú na jeho ďalšie posilnenie, pretože konflikt s Iránom drží ceny ropy vysoko a zvyšuje obavy z pretrvávajúcej inflácie v USA.
Bloomberg Dollar Spot Index počas ranného obchodovania v Londýne pridal až 0,3 % a smeroval k najsilnejšiemu záveru za takmer dva mesiace. Výrazne sa zmenil aj sentiment na opčnom trhu. Jednomesačné risk reversals, ktoré sledujú dopyt po býčích a medvedích dolárových opciách voči hlavným menám, vzrástli na 92 bázických bodov, teda na najvyššiu úroveň od konca roka 2022.
Hlavným impulzom je opäť ropa. Cena ropy Brent sa vrátila nad 100 USD za barel po tom, čo Omán vypratal lode z kľúčového exportného terminálu mimo Hormuzského prielivu a v irackých vodách došlo k útokom na dva tankery. Drahšie energie môžu rýchlo podporiť americkú infláciu a oddialiť očakávania znižovania sadzieb Fedu.
Analytici Goldman Sachs očakávajú, že Brent bude v marci a apríli v priemere okolo 98 USD, než do konca roka klesne smerom k 71 USD. Vyššie ceny ropy by podľa nich mohli posunúť prvé tohtoročné zníženie sadzieb Fedu z júna na september. To znamená, že úrokový diferenciál môže zostať pre dolár priaznivý dlhšie.
Práve kombinácia vyšších sadzieb a drahej ropy zvyčajne podporuje americkú menu, najmä voči ekonomikám závislým od dovozu energií. Dolár tak opäť potvrdzuje svoj charakter tzv. petromeny, ktorá z drahšej ropy a napätia na komoditných trhoch často ťaží.
Graf EURUSD (H1)
Menový pár EUR/USD sa naďalej nachádza v slabšom technickom nastavení. Cena sa aktuálne pohybuje okolo 1,1551 a drží sa len tesne nad kľúčovou podporou pri 1,1510, ktorá zodpovedá spodnej Fibonacciho úrovni posledného sledovaného pohybu. Po predchádzajúcom poklese síce došlo k miernemu odrazu, ten má však zatiaľ skôr technický charakter a neukazuje na jasný obrat trendu. Dôležitým negatívnym signálom je, že kurz zostáva pod oboma kĺzavými priemermi, teda pod EMA 50 aj SMA 100, ktoré sa teraz nachádzajú v pásme okolo 1,1580–1,1590. Táto oblasť tak vytvára najbližšiu rezistenčnú zónu, cez ktorú by sa euro muselo dostať, aby sa krátkodobý výhlaď začal zlepšovať. Kým cena zostáva pod týmito priemermi, mierne navrch majú skôr predajcovia.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
