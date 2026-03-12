India rieši s Iránom prechod tankerov. V hre sú dodávky ropy aj plynu 🚢

- India rokuje s Iránom o bezpečnom prechode viac ako 20 tankerov cez Hormuzský prieliv.
- V hre sú dodávky ropy, LPG aj LNG, od ktorých je krajina výrazne závislá.
- Situáciu komplikujú nejasné správy o tom, či Irán už prechod skutočne povolil.
- Obmedzená prevádzka v Hormuzskom prielive ďalej zvyšuje nervozitu na energetickom trhu.
ndia rokuje s Iránom o zabezpečení bezpečného prechodu viac ako 20 tankerov cez Hormuzský prieliv. Tento strategický uzol, ktorým bežne prechádza približne pätina svetových dodávok ropy, je od začiatku vojny v Perzskom zálive prakticky paralyzovaný. Pre Indiu ide o citlivú situáciu, pretože je na Blízkom východe výrazne závislá tak pri dovoze ropy, ako aj plynu.
Na zablokovaných lodiach sa nachádza ropa, LPG aj LNG. Podľa dostupných informácií ide okrem iného o 10 tankerov s LPG pre spoločnosti ako Indian Oil či Hindustan Petroleum a ďalších 5 lodí s ropou. Ich uvoľnenie by mohlo aspoň čiastočne zmierniť napätie na trhu a pomôcť stabilizovať dodávky do krajiny.
India dováža z Blízkeho východu takmer polovicu ropy, približne dve tretiny LNG a takmer všetok LPG. Akékoľvek dlhšie narušenie dopravy cez Hormuzský prieliv tak pre ňu predstavuje významné energetické riziko. Práve preto vedie rokovania priamo ministerstvo zahraničných vecí a situácia má podľa zdrojov veľmi citlivý diplomatický rozmer.
Neistotu navyše zvyšujú rozporné informácie o tom, či už Irán indickým lodiam prechod skutočne povolil. Zatiaľ čo agentúra Reuters skôr uviedla, že plavidlá pod indickou vlajkou dostali zelenú, následne sa objavilo popretie zo strany nemenovaného iránskeho zdroja. Trh tak zatiaľ nemá jasný signál, či sa preprava začne rýchlo normalizovať.
Podľa analytikov síce niektoré lode prielivom občas prejdú, prevádzka však výrazne oslabila. Zaujímavé je, že pri časti plavidiel sa tracking znovu objavil až po opustení Perzského zálivu, čo naznačuje tzv. dark transit, teda dočasné vypnutie sledovacích systémov pri prechode rizikovou oblasťou. To ukazuje, že aj tam, kde preprava pokračuje, zostáva bezpečnostná situácia veľmi napätá.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
