Nová éra čipov AI: Google vyzýva Nvidiu

Spoločnosť Alphabet nedávno oznámila, že vyvíja vlastné procesory TPU na trénovanie modelov umelej inteligencie, a teraz správy naznačujú, že Meta vážne zvažuje použitie týchto čipov vo svojich dátových centrách. Tento vývoj by mohol mať významný vplyv na trh s hardvérom pre umelú inteligenciu a priamo ovplyvniť pozíciu spoločnosti Nvidia, ktorá doteraz prakticky monopolizovala segment GPU v infraštruktúre dátových centier.
Dátové centrá sú kľúčovým pilierom podnikania spoločnosti Nvidia a tvoria približne 90 percent jej príjmov. Dominantné grafické procesory spoločnosti Nvidia sa používajú na trénovanie a prevádzku modelov umelej inteligencie v najväčších cloudových prostrediach na svete, čím poskytujú stabilný zdroj príjmov s vysokou maržou. Rozhodnutie spoločnosti Meta presunúť časť svojej infraštruktúry na TPU spoločnosti Google znamená, že Nvidia by mohla začať strácať kľúčových klientov v tomto strategickom segmente. Aj malé zníženie výpočtového výkonu v dátových centrách by mohlo mať merateľný vplyv na finančné výsledky spoločnosti a tempo rastu v jej najziskovejšej oblasti podnikania.
Zároveň spoločnosť Alphabet rozširuje svoju infraštruktúru TPU a v spolupráci so spoločnosťou Broadcom vyvíja čipy, ktoré ponúkajú vyšší výkon pri nižšej spotrebe energie. Vlajková loď Gemini 3, trénovaná primárne na TPU, dokazuje, že Google aktívne testuje a zarába na svojich procesoroch v reálnych scenároch umelej inteligencie, čo spoločnosti poskytuje technologický náskok a potenciálne nové zdroje príjmov. Pre Nvidiu to znamená rastúcu konkurenciu nielen v oblasti výpočtového výkonu, ale aj v oblasti energetickej účinnosti a nákladovej efektívnosti, ktoré sú kľúčovými faktormi pre škálovanie dátových centier.
Trh už na tieto vývojové trendy zareagoval. Akcie spoločnosti Alphabet po uzatvorení burzy vzrástli, zatiaľ čo akcie spoločnosti Nvidia klesli, čo odzrkadľuje obavy investorov z potenciálnych hrozieb pre dominanciu GPU v dátových centrách. Spoločnosť Broadcom, ako partner spoločnosti Google vo výrobe TPU, zaznamenala ďalší nárast, keď jej akcie vzrástli o viac ako desať percent, čo poukazuje na rastúci význam ekosystému okolo nových čipov umelej inteligencie.
Pre investorov na trhoch sa situácia spoločnosti Nvidia stáva obzvlášť významnou. Keďže Meta a ďalší technologickí lídri potenciálne zavádzajú TPU vo väčšom meradle, spoločnosť Nvidia bude možno musieť prehodnotiť svoju cenovú stratégiu a urýchliť investície do nových generácií GPU, aby si udržala svoju výhodu v najziskovejšom segmente dátových centier. Takéto kroky by mohli priamo ovplyvniť marže aj rast tržieb v tejto kľúčovej oblasti.
Potenciálna spolupráca medzi spoločnosťami Meta a Google v oblasti TPU signalizuje významné preskupenie síl v odvetví umelej inteligencie. Spoločnosti Alphabet a Broadcom posilňujú svoje pozície, zatiaľ čo spoločnosť Nvidia čelí reálnemu riziku straty podielu na trhu v strategickom segmente dátových centier, ktorý predstavuje takmer deväťdesiat percent jej príjmov. V nadchádzajúcich mesiacoch by tempo zavádzania TPU veľkými spoločnosťami a ďalší vývoj Gemini 3 mohli určiť, ako sa bude vyvíjať rovnováha síl na trhu s hardvérom pre umelú inteligenciu.
