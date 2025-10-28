Novartis plánuje rozšíriť priamy predaj liekov pacientom v USA, akcie klesli po slabších výsledkoch

- Spoločnosť Novartis plánuje rozšíriť priamy predaj liekov pacientom v USA, pričom spustenie platformy je naplánované na 1. november.
- Spoločnosť rokuje s americkou vládou o znížení nákladov pre pacientov, ale podrobné výsledky zatiaľ neboli oznámené.
- Konkurenčné spoločnosti, ako sú Roche, Pfizer a AstraZeneca, podnikajú podobné kroky.
- Akcie spoločnosti klesli o 3 % po zverejne ní jej štvrťročných výsledkov, pričom predaj jej kľúčového lieku Entresto stagnoval.
- Spoločnosť Novartis plánuje rozšíriť priamy predaj liekov pacientom v USA, pričom spustenie platformy je naplánované na 1. november.
- Spoločnosť rokuje s americkou vládou o znížení nákladov pre pacientov, ale podrobné výsledky zatiaľ neboli oznámené.
- Konkurenčné spoločnosti, ako sú Roche, Pfizer a AstraZeneca, podnikajú podobné kroky.
- Akcie spoločnosti klesli o 3 % po zverejne ní jej štvrťročných výsledkov, pričom predaj jej kľúčového lieku Entresto stagnoval.
Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Novartis oznámila, že zvažuje rozšírenie svojej novej platformy na priamy predaj liekov pacientom v USA, ktorá bude spustená 1. novembra. CEO Vas Narasimhan v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že spoločnosť zvažuje zaradenie ďalších liekov, hoci zatiaľ neboli potvrdené žiadne konkrétne plány.
Tento krok je súčasťou širšieho trendu, v rámci ktorého farmaceutické firmy reagujú na tlak americkej vlády na zníženie cien liekov a obmedzenie vplyvu sprostredkovateľov, ako sú lekárne, poisťovne a správcovia liekových benefitov. Priamy predaj pacientom umožňuje firmám ponúkať lieky za nižšie ceny a zároveň si udržať vyššiu kontrolu nad maržami.
Konkurencia medzičasom nespí – napríklad Roche ponúka v USA antivirotikum Xofluza proti chrípke za 50 dolárov v rámci priameho predaja a Novartis už skôr oznámil, že bude predávať niektoré varianty svojho lieku Cosentyx s 55 % zľavou pre pacientov platiacich v hotovosti.
Podobné dohody už uzavreli aj spoločnosti ako Pfizer, AstraZeneca či Merck KGaA, pričom niektoré z nich získali výnimky z dovozných ciel, čo zvyšuje atraktivitu priameho predaja.
Napriek strategickému posunu smerom k vyššej dostupnosti liekov pre pacientov čelí Novartis aj problémom. V treťom štvrťroku stagnovali tržby z predaja lieku Entresto v dôsledku tlaku lacnejších generík a akcie spoločnosti oslabili o viac ako 3 %.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie Novartisu reagovali na slabšie kvartálne výsledky a sklamanie z vývoja predaja lieku Entresto krátkodobým poklesom, no následne našli podporu na dôležitej technickej úrovni a odrazili sa späť k úrovni 100,02 CHF. Počas korekcie sa cena dostala až tesne nad 100-denný kĺzavý priemer (SMA 100) na úrovni 98,85 CHF, kde došlo k odrazu a obratu smerom nahor. Táto úroveň tak zafungovala ako kľúčová technická podpora, ktorú trh zatiaľ rešpektuje. Vyššie položená 50-denná EMA (101,64 CHF) bude slúžiť ako prvá rezistencia, ktorú bude potrebné prekonať na potvrdenie obnoveného rastového trendu.
Z technického hľadiska je dôležité sledovať, či sa akciám podarí stabilizovať nad psychologickou hranicou 100 CHF a následne preraziť nad EMA 50, čo by mohlo otvoriť priestor na návrat k úrovniam okolo 104–105 CHF. Naopak, prieraz pod 98,85 CHF by znamenal riziko prehĺbenia korekcie smerom k 96 CHF.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Nadchádzajúce výsledky spoločnosti Meta: Prijme trh AI transformáciu pozitívne? 🔎
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku na rozšírenie výroby v USA
Amazon oznámil, že Anthropic využije viac než 1 milión vlastných AI čipov
Nvidia sa stala prvou firmou v histórii s trhovou hodnotou 5 biliónov USD vďaka rozmachu umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.