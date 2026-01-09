TSMC prekonalo očakávania: Tržby za 4. kvartál rástli o viac než 20 % vďaka boomu AI

- TSMC vykázalo tržby vo výške 1 046 mld. TWD za Q4, čo predstavuje nárast o 20,45 % oproti predchádzajúcemu roku.
- Výsledok prekonal očakávania trhu a potvrdil silný dopyt po AI čipoch.
- Akcie TSMC v roku 2025 vzrástli o 44,2 %, čo je výrazne nad výkonom trhu.
- Kompletné výsledky a výhlaď na rok 2026 budú zverejnené 15. januára.
- TSMC vykázalo tržby vo výške 1 046 mld. TWD za Q4, čo predstavuje nárast o 20,45 % oproti predchádzajúcemu roku.
- Výsledok prekonal očakávania trhu a potvrdil silný dopyt po AI čipoch.
- Akcie TSMC v roku 2025 vzrástli o 44,2 %, čo je výrazne nad výkonom trhu.
- Kompletné výsledky a výhlaď na rok 2026 budú zverejnené 15. januára.
Spoločnosť TSMC, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, zverejnila tržby za štvrtý kvartál vo výške 1 046,08 miliardy TWD (približne 33,04 miliardy USD), čo predstavuje medziročný rast o 20,45 %. Výsledok prekonal analytický konsenzus, ktorý podľa odhadu LSEG SmartEstimate činil 1 035,91 miliardy TWD.
Rast tržieb poháňal prudký dopyt po čipoch pre aplikácie umelej inteligencie, ktorý viac než kompenzoval pokles dopytu po spotrebnej elektronike, ako sú tablety a smartfóny, po odznení pandémie. TSMC zároveň potvrdilo, že tržby sú v súlade s vlastným októbrovým výhľadom, kedy firma odhadovala kvartálne príjmy v rozpätí 32,2 až 33,4 miliardy USD.
TSMC dodáva čipy technologickým lídrom ako Nvidia a Apple a patrí medzi hlavných víťazov globálneho AI trendu. Akcie spoločnosti obchodované na burze v Tchaj-peji vzrástli v roku 2025 o 44,2 %, čím výrazne prekonali výkon širšieho trhu (TWII), ktorý pridal 25,7 %.
Spoločnosť oznámi kompletné výsledky hospodárenia za štvrtý kvartál vrátane výhľadu na rok 2026 dňa 15. januára. Pozornosť investorov sa teraz sústreďuje na to, ako TSMC odhaduje ďalší vývoj dopytu po čipoch pre dátové centrá, AI akcelerátory a pokročilé výrobné procesy.
Silné čísla zverejnil aj Foxconn, hlavný dodávateľ serverov pre spoločnosť Nvidia a najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete. Tržby spoločnosti za štvrtý kvartál dosiahli 2,6028 bilióna TWD (približne 82,2 miliardy USD).
Graf TSM.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete
OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie
Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.