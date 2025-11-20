Novartis zvyšuje predaje vďaka onkologickým liekom a investuje miliardy do americkej výroby

- Novartis očakáva ročný rast tržieb o 5–6 % do roku 2030, ťahaný najmä liekmi Kisqali a Scemblix.
- Nové prognózy odhadujú vrchol predaja lieku Kisqali cez 10 miliárd USD, Scemblix aspoň 4 miliardy.
- Spoločnosť investuje 23 miliárd USD do výstavby nového výrobného centra v Severnej Karolíne, čím posilní produkciu pre americký trh.
- Zníženie amerických ciel a masívne investície posilňujú pozíciu Novartisu v USA v predstihu pred vypršaním patentov na kľúčové lieky.
- Novartis očakáva ročný rast tržieb o 5–6 % do roku 2030, ťahaný najmä liekmi Kisqali a Scemblix.
- Nové prognózy odhadujú vrchol predaja lieku Kisqali cez 10 miliárd USD, Scemblix aspoň 4 miliardy.
- Spoločnosť investuje 23 miliárd USD do výstavby nového výrobného centra v Severnej Karolíne, čím posilní produkciu pre americký trh.
- Zníženie amerických ciel a masívne investície posilňujú pozíciu Novartisu v USA v predstihu pred vypršaním patentov na kľúčové lieky.
Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Novartis oznámila ambiciózne plány rastu do roku 2030, pričom očakáva ročný rast tržieb o 5–6 %. Hlavnými ťahúňmi rastu majú byť onkologické lieky Kisqali a Scemblix, ktorých predpokladané maximálne tržby spoločnosť výrazne navýšila. Zároveň oznámila výstavbu nového výrobného centra v Severnej Karolíne (USA), čo má podporiť expanziu na kľúčovom americkom trhu.
Kisqali, liek na rakovinu prsníka, má teraz odhadovaný vrchol predaja cez 10 miliárd USD (oproti predchádzajúcim 8 miliardám), zatiaľ čo Scemblix, určený na liečbu leukémie, by mal v budúcnosti dosiahnuť minimálne 4 miliardy USD. V prvých deviatich mesiacoch roku 2025 činili kombinované tržby týchto dvoch liekov 4,4 miliardy USD.
Spoločnosť zároveň oznámila, že osem jej kľúčových schválených liekov má potenciál dosiahnuť vrcholové tržby v rozmedzí 3 až 10 miliárd USD. To má vyvážiť očakávaný pokles príjmov z dôvodu vypršania patentovej ochrany na vlajkové produkty, ako sú Entresto (liečba srdca) a Xolair (astma).
CEO Vas Narasimhan uviedol, že očakávaný dopad amerického Inflation Reduction Act (IRA) na cenotvorbu Kisqali bude v roku 2027 obmedzený. Firma zároveň počíta s tým, že jej marža z prevádzkového zisku dosiahne minimálne 40 % do roku 2029, aj napriek miernemu tlaku spôsobenému akvizíciou Avidity Biosciences za 12 miliárd USD.
V oblasti expanzie oznámil Novartis investíciu do výstavby výrobného centra v Severnej Karolíne v rámci širšieho plánu investovať 23 miliárd USD do americkej infraštruktúry počas nasledujúcich piatich rokov. Očakáva sa, že nové zariadenie vytvorí 700 priamych pracovných miest a až 3 000 nepriamych v dodávateľskom reťazci do roku 2030. Nový areál bude zahŕňať dve zariadenia v Durhame zamerané na výrobu biologických liekov a sterilné balenie, a lokalitu v Morrisville pre výrobu pevných liekových foriem. Dôjde tiež k rozšíreniu existujúceho kampusu v Durhame.
Táto expanzia nasleduje po znížení amerických ciel na švajčiarske produkty z 39 % na 15 %, čo bolo výsledkom dohody medzi švajčiarskou a americkou vládou. Významnou podmienkou dohody je záväzok švajčiarskych firiem, ako je Novartis, investovať do konca roku 2028 celkovo 200 miliárd USD v USA.
Graf NOVN.CH (D1)
Akcie spoločnosti Novartis sa aktuálne obchodujú na cene 101,56 CHF, pričom v posledných dňoch došlo k miernej korekcii po predchádzajúcom raste. Cena sa v súčasnosti pohybuje tesne nad kĺzavým priemerom EMA 50 (101,96 CHF) a stále zostáva nad SMA 100 (99,82 CHF), čo naznačuje zachovanie strednodobého rastového trendu, hoci momentálne oslabuje krátkodobá dynamika. RSI sa nachádza na hodnote 48,0, teda pod neutrálnou hranicou 50, čo naznačuje slabnúce momentum a miernu prevahu predajného tlaku. Z technického hľadiska bude dôležité, či sa akcie udržia nad psychologicky a technicky dôležitou podporou okolo 100 CHF, kde sa stretáva SMA 100 a predchádzajúca úroveň konsolidácie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
MicroStrategy v problémoch? Akcie klesli o 67 % z maxima ✂
Eli Lilly sa stáva prvou farmaceutickou firmou s trhovou hodnotou cez 1 bilión USD
Netflix, Comcast a Paramount predložili ponuky na kúpu Warner Bros. Discovery
Nokia investuje 4 miliardy dolárov do AI‑infraštruktúry v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.