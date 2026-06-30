Nové inštrumenty na XTB 🚨 Päť atraktívnych komodít je teraz dostupných na platforme

Komodity predstavujú v posledných rokoch veľmi obľúbenú triedu aktív. Niet sa čomu čudovať. Zemný plyn, zlato, káva, kakao či ropa zažívajú veľké pohyby, čo zvyšuje ich atraktivitu. XTB teraz rozširuje ponuku o ďalších 5 komodít. Sú nimi európsky zemný plyn, káva Robusta, londýnske kakao, biely cukor a pomarančový džús. Základné technické informácie o týchto komoditách, nominálne hodnoty pre jeden lot, veľkosť pipu, minimálnu zmenu ceny, minimálny objem v lotoch, zmenu veľkosti pozície a obchodné hodiny nájdete v tabuľke nižšie. Ak vás komodity zaujímajú, spoločnosť XTB si pre vás pripravila aj e-book k 7 najobľúbenejším komoditám. Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé komodity.
Zdroj: XTB
Londýnsky kakaový kontrakt (COCOA.EU) sa obchoduje na ICE Futures Europe a popri newyorskom kontrakte predstavuje jeden z dvoch svetových benchmarkov. Kľúčový rozdiel spočíva v pôvode a mene: londýnsky kontrakt je tesnejšie naviazaný na kakao západoafrického pôvodu, najmä z Pobrežia Slonoviny a Ghany, zatiaľ čo newyorský kontrakt vo väčšej miere odráža ázijské a globálne dodávky. Londýn sa kótuje v librách za tonu, New York v dolároch. Keďže Európa spotrebuje okolo 40 % svetovej produkcie kakaa, londýnsky trh je strategicky dôležitý pre výrobcov čokolády, ktorí cez neho zaisťujú svoje nákupy. Kakao patrí v posledných rokoch k najvolatilnejším komoditám vôbec. Po historickom rekorde nad 12 000 USD za tonu začiatkom roka 2025 cena prudko korigovala a v polovici roka 2026 sa pohybuje okolo 4 000–4 200 USD za tonu.
Robusta (COFFEE.EU) je jedným z dvoch hlavných botanických druhov kávy a obchoduje sa na londýnskej burze. Arabica je naopak svetovým benchmarkom kótovaným na newyorskej burze ICE. Robusta tvorí približne štvrtinu svetovej produkcie a pestuje sa najmä vo Vietname a Indonézii. Darí sa jej v nižších nadmorských polohách a je odolnejšia voči chorobám. Oproti jemnejšej a aromatickejšej Arabice má vyšší obsah kofeínu, výraznejšiu horkosť a tradične nižšiu cenu. Vďaka tomu tvorí základ instantných káv a espresso zmesí a je preto populárna práve v Európe. Trh s Robustou je užší a cenovo veľmi citlivý na úrodu vo Vietname. Po rekordných úrovniach z rokov 2024–2025 zostáva kontrakt drahý a v máji 2026 sa obchodoval rádovo okolo 3 500 USD za tonu.
TTF (Title Transfer Facility) je virtuálny obchodný bod v Holandsku a hlavný európsky benchmark pre zemný plyn (NATGAS.EU). Do veľkej miery nahradil britský NBP ako najlikvidnejší európsky plynový uzol. Na rozdiel od amerického kontraktu Henry Hub, ktorý sa zvyčajne skrýva pod označením „NATGAS“ a odráža domácu produkciu v USA, cena TTF špecificky zrkadlí európsku rovnováhu ponuky a dopytu. Teda dovoz cez plynovody, prílev LNG, naplnenosť zásobníkov a počasie. Plyn TTF sa kótuje v eurách za megawatthodinu (EUR/MWh), zatiaľ čo Henry Hub v dolároch za MMBtu. Kvôli vyššej dovoznej závislosti Európy a nákladom na prepravu býva TTF spravidla niekoľkonásobne drahší než americký benchmark. Po extrémoch energetickej krízy z roku 2022, keď cena dosiahla historický rekord okolo 342 EUR/MWh, sa trh upokojil. Na konci júna 2026 sa pohybuje okolo 40–42 EUR/MWh, zostáva však citlivý na geopolitiku a stav zásobníkov, ktoré sú aktuálne naplnené pod päťročným priemerom.
Kontrakt sa obchoduje na americkej burze ICE Futures US a vzťahuje sa na mrazený koncentrovaný pomarančový džús (ORANGE). Cenu určuje predovšetkým produkcia na Floride a v Brazílii. To z neho robí komoditu mimoriadne citlivú na počasie. Hurikány a mrazy dokážu úrodu poškodiť prakticky zo dňa na deň. V poslednom desaťročí má významný dopad aj šírenie choroby citrusov, známej ako „citrus greening“, ktorá dlhodobo znižuje výnosy. Oproti predchádzajúcim štyrom ide o relatívne malý a menej likvidný trh, čo sa prejavuje vyššou volatilitou. Aj menšia správa o počasí či úrode dokáže cenou výrazne pohnúť. Práve kombinácia obmedzenej ponuky a vysokej citlivosti na počasie radí pomarančový džús medzi historicky najvolatilnejšie poľnohospodárske komodity.
Biely cukor (SUGAR.EU) je rafinovaný cukor a slúži ako svetový benchmark pre cenu fyzického bieleho cukru pripraveného pre koncových spotrebiteľov a výrobcov. Obchoduje sa na ICE Futures Europe v dolároch za tonu. Líši sa od „surového“ cukru (New York Sugar), ktorý predstavuje nerafinovaný trstinový cukor vyžadujúci ďalšie spracovanie. Rozdiel medzi cenou bieleho a surového cukru, takzvané white premium, odráža maržu rafinérií a je sám osebe sledovaným ukazovateľom. Ceny určuje najmä produkcia v Brazílii a Indii, počasie, teda monzún a El Niño, a takzvaná etanolová parita. Keď klesá cena ropy a tým aj etanolu, brazílske cukrovary presúvajú viac trstiny do výroby cukru. To zvyšuje jeho ponuku a naopak.
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