💴 Jen prudko posilňuje po jastrabích správach z Bank of Japan

Japonská mena výrazne posilnila v reakcii na trhové správy, čím stlačila kurz USD/JPY z úrovne 163,10 do oblasti dnešného minima pri 162,69 (pokles o viac ako 0,3 %).
Kľúčové závery z komuniké:
-
Očakávané ponechanie sadzieb v júli: Po nedávnom zvýšení sadzieb trh všeobecne predpokladá ich ponechanie na nezmenených hodnotách (hold) na najbližšom zasadnutí — šance na ďalší pohyb už v júli boli ocenené len na ~0,8 %.
-
Jastrabí tón únikov: Napriek absencii očakávaní bezprostredného zvýšenia sadzieb sú signály prichádzajúce z BoJ zreteľne jastrabí. Banka naznačuje ochotu zrýchliť tempo sprísňovania menovej politiky (častejšie ako každých 6 mesiacov).
-
Tlak zo strany oslabeného jenu: Predstavitelia BoJ vnímajú slabosť meny ako priame riziko rastu inflácie, čo skracuje horizont do ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb a okamžite živí dopyt po jene.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
Ekonomický kalendár: Čas na výsledky Tesly a Google (22.07.2026)
Ranné zhrnutie: AI spoločnosti a zlato sú opäť v kurze? (22.07.2026)
Denné zhrnutie: Polovodiče rastú v tieni geopolitických otrasov
Technologický sektor naberá dych 🚀
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.