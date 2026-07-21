Technologický sektor naberá dych 🚀

Napriek negatívnym geopolitickým signálom prináša utorková seansa investorom na americkom akciovom trhu úľavu. Po stratách dosahujúcich v posledných týždňoch až 7 % od maxima trh opäť získava dôveru v ďalší rast a vymazáva časť predchádzajúceho poklesu.
- Na čele rastu v USA sú technologické spoločnosti, najmä firmy z oblasti polovodičov, pamätí DRAM a sektora „neo-cloud“.
- Akcie spoločností zo sektora SaaS naopak prevažne klesajú. Dôvodom je veľmi selektívna interpretácia reportu Morgan Stanley o stave sektora a jeho výhľade.
Technická analýza US100 (D1)
Cena sa na grafe naďalej pohybuje v konsolidačnom pásme medzi 30 900 a 28 450 bodmi. Napriek ubráneniu supportu na spodnej hranici konsolidačného kanála zostáva krátkodobý trend jednoznačne klesajúci. Kľúčovou úrovňou pre predávajúcich je prerazenie downtrendovej línie v blízkosti 29 750 bodov.
Zdroj: xStation5
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