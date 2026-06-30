🚨 Nové komodity v XTB: Zameranie na Európu a softs (TTF plyn, káva Robusta a kakao v librách, biely cukor a pomarančový džús)

Zavedenie nových inštrumentov založených na komoditných futures umožňuje investorom obchodovať oveľa presnejšie z hľadiska geografickej a kvalitatívnej špecifikácie. Tu je prehľad toho, čo sa na týchto trhoch deje a ako sa líšia od klasických benchmarkov:
NATGAS.EU (TTF zemný plyn)
- Čo sa deje fundamentálne: Európsky trh so zemným plynom (holandská burza) čelí návratu zvýšenej volatility. Ceny v júni 2026 na začiatku mesiaca prekročili hranicu 50 EUR/MWh a následne klesli späť k úrovni okolo 40 EUR/MWh, teda na najnižšie úrovne od apríla. Hlavným hybateľom pohybu je neistota okolo globálnych dodávok LNG (trh stále pociťuje dôsledky nedávneho logistického napätia na Blízkom východe) a vysoký dopyt vyvolaný letnými vlnami horúčav v Európe (plynové elektrárne pracujú na plný výkon pre potreby klimatizácie). Európe to sťažuje bezproblémové dopĺňanie zásobníkov pred ďalšou zimou.
- Rozdiel oproti benchmarku (US Henry Hub / NATGAS): Henry Hub odráža situáciu v USA, kde existuje štrukturálny prebytok bridlicového plynu a obmedzenia exportnej infraštruktúry (plyn v USA je lacný a odrezaný od zvyšku sveta). NATGAS.EU (TTF) je naopak inštrument extrémne citlivý na globálnu geopolitiku. Európa musí cenovo súperiť o každú dodávku LNG s Áziou, vďaka čomu sú ceny TTF mnohonásobne vyššie než v USA. Výpadok jedného nórskeho plynovodu alebo odstávka terminálu v Katare preto v Európe okamžite spúšťa masívne cenové rally.
Ceny sa po otestovaní úrovne 40 EUR/MWh vracajú k rastu. Zdroj: xStation5
COFFEE.EU (káva Robusta)
- Čo sa deje fundamentálne: Ceny Robusty na londýnskej burze v poslednom období prešli technickým ochladením (júlový kontrakt klesol približne k 3 500 USD za tonu), keďže trh začína postupne započítavať očakávania väčšej úrody z Indonézie a Brazílie. Predtým však Robusta extrémne rýchlo zdražovala pre ničivé suchá vo Vietname (najväčšom svetovom producentovi Robusty), spôsobené výkyvmi El Niña. Ponuka tejto odrody je stále považovaná za veľmi napätú. El Niño má obrovský vplyv na úrody v Ázii, takže táto káva môže byť vystavená výrazným zmenám, ak sa El Niño na konci tohto roka skutočne objaví. Robusta zostáva v pomerne zreteľnom backwardation, najmä na najbližšom kalendárnom spreade.
- Rozdiel oproti hlavnému benchmarku (Arabica / COFFEE): Klasická Arabica (obchodovaná v New Yorku) je prémiová káva pestovaná vo vyšších nadmorských výškach, predovšetkým v Latinskej Amerike, a vyznačuje sa jemnejšou chuťou. Robusta (obchodovaná v Londýne) sa pestuje jednoduchšie, obsahuje oveľa viac kofeínu a je kľúčovou surovinou na výrobu instantných káv a espresso zmesí. Pre klimatickú krízu v Ázii sa tradičný cenový diskont Robusty voči Arabice výrazne znížil. Obchodovaním COFFEE.EU investor špekuluje na úplne inú štruktúru dopytu a na poveternostné faktory prevládajúce vo Vietname, nie v Brazílii.
Napriek rozdielnym fundamentom je korelácia medzi Robustou a Arabicou pomerne vysoká. Treba pripomenúť, že hoci Vietnam je najväčším producentom Robusty na svete a Indonézia tretím, Brazília je na druhom mieste. Zdroj: xStation5
COCOA.EU (londýnske kakao)
- Čo sa deje fundamentálne: Trh s kakaom v Spojenom kráľovstve (kótovaný v britských librách) sa pohybuje v silnom rastovom trende a testuje viacmesačné maximá (takmer 4 000 GBP za tonu). Hoci aktuálne exporty z Nigérie a Pobrežia Slonoviny vykazujú rast, investori v Londýne intenzívne započítavajú slabé vyhliadky hlavnej úrody v západnej Afrike pre sezónu 2026/2027 pre poveternostné anomálie, silné dažde komplikujúce dopravu do prístavov a choroby kakaovníkov.
- Rozdiel oproti hlavnému benchmarku (NY Cocoa / COCOA): Kľúčový benchmark kakaa sa obchoduje na burze v New Yorku v amerických dolároch (USD). Nový inštrument COCOA.EU je kontrakt z burzy ICE Europe v Londýne, kótovaný v librách (GBP). To znamená, že kurz GBP/USD priamo ovplyvňuje ocenenie tohto inštrumentu a vytvára priestor pre arbitrážne transakcie. Londýnsky kontrakt navyše špecifikuje fyzickú dodávku komodity do európskych prístavov (napr. Rotterdam, Antverpy). COCOA.EU preto reaguje oveľa silnejšie na lokálne colné a environmentálne regulácie EÚ (napr. reštriktívne protiodlesňovacie regulácie EÚ – EUDR) a na úroveň zásob v samotnej Európe.
Historicky sme pozorovali významný vplyv libry na kotácie kakaa v Londýne. Zdroj: xStation5
Pomarančový džús
- Čo sa deje fundamentálne: Kotácie mrazeného koncentrovaného pomarančového džúsu (FCOJ) sa aktuálne odrážajú po otestovaní úrovne 140 centov za libru, hoci treba pripomenúť, že ešte v roku 2024 dosahovali kotácie 540 centov za libru pre obavy o úrodu pomarančov v USA. V širšom pohľade si tento trh prešiel historickou ponukovou krízou. Extrémne suchá a vlny horúčav v Brazílii a nekontrolované šírenie choroby citrus greening na Floride viedli v posledných rokoch k prudkému prepadu globálnej produkcie. Teraz však tieto obavy v podstate nepretrvávajú a samotný trh je náchylný na mierne zvýšený záujem, keďže v súčasnosti zostávajú objemy obchodovania extrémne nízke v porovnaní s úrovňami spred niekoľkých desaťročí.
- Rozdiel oproti iným poľnohospodárskym benchmarkom: Pomarančový džús je jedným z najužších, najšpecifickejších a najmenej likvidných komoditných trhov (tzv. soft commodities). Na rozdiel od kávy alebo cukru, ktorých produkcia je rozložená medzi mnoho krajín, trh s pomarančovým džúsom závisí takmer zo 100 % iba od dvoch miest na mape: štátu São Paulo v Brazílii a Floridy v USA. Každá lokálna poveternostná anomália v týchto oblastiach generuje silné cenové gapy a prudké špekulatívne pohyby, neporovnateľné s veľkými poľnohospodárskymi trhmi.
Ceny sú približne 70 % pod posledným vrcholom. Zdroj: xStation5
SUGAR.EU (biely cukor)
- Čo sa deje fundamentálne: Trh s bielym cukrom (obchodovaným na burze ICE Europe v Londýne) sa pohybuje v stabilnom bočnom trende. Futures po konsolidácii v pásme 430–440 USD vystrelili takmer k 470 USD za tonu a nachádzajú sa na najvyššej úrovni od septembra 2025. Výnimočne plochá štruktúra forwardovej krivky naznačuje, že globálna rovnováha medzi ponukou a dopytom je aktuálne relatívne vyvážená. Najväčším novým rizikovým faktorom, ktorý na konci júna 2026 priťahuje pozornosť investorov, je vlna horúčav rozvíjajúca sa nad kľúčovými poľnohospodárskymi regiónmi strednej Európy a ohrozujúca výnosy. Dlhodobo ceny na tomto trhu podporuje aj rozhodnutie Indie zakázať vývoz cukru do konca septembra s cieľom chrániť domáce zásoby, ako aj obavy z negatívneho vplyvu poveternostných anomálií na úrodu v Thajsku.
- Rozdiel oproti hlavnému benchmarku (Sugar No. 11 / SUGAR): Klasický inštrument SUGAR (založený na kontrakte Sugar No. 11 z newyorskej burzy) odráža ceny surového cukru (nerafinovaného), získavaného z cukrovej trstiny, kde je Brazília absolútnym dodávateľským hegemónom. Nový inštrument SUGAR.EU (založený na kontrakte Sugar No. 5 v Londýne) sa týka bieleho cukru, plne rafinovaného (kryštálového), pripraveného na priame použitie v potravinárskom priemysle. Zásadné je, že v Európe sa vyrába z veľkej časti z cukrovej repy, nie z trstiny. Cenový rozdiel medzi oboma trhmi vytvára tzv. prémiu bieleho cukru, ktorá odráža ziskovosť rafinačného procesu. Obchodovaním SUGAR.EU investor špekuluje na európske poveternostné podmienky, energetické náklady v EÚ potrebné na spracovanie a lokálne colné regulácie, čo vytvára široký priestor pre arbitrážne obchodovanie voči lacnejšiemu surovému cukru z USA.
Európsky cukor a americký cukor. Zdroj: xStation5
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