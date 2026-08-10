Plyn TTF rastie o viac než 6 %⬆️

Futures na európsky zemný plyn (TTF) dnes výrazne rastú, keď pridávajú viac než 6 % a dostávajú sa takmer k úrovni 58 EUR/MWh. Spolu s cenami plynu v Európe sledujeme rast aj na americkom trhu, kde je hlavným faktorom zmena výhlaďu počasia. Je však dôležité pripomenúť, že americký trh zostáva výrazne prebytkový, zatiaľ čo v Európe pretrvávajú problémy s dopĺňaním zásob.
Čo konkrétne stojí za rastom cien plynu v Európe? A existujú dôvody na obavy pred začiatkom zimnej sezóny?
- Nevyriešená kríza v Hormuzskom prielive: Rokovania medzi Iránom a Ománom investorov nepresvedčili o rýchlom obnovení globálnych dodávok LNG. Hoci iránsky minister zahraničných vecí cez víkend uviedol, že dohoda je „veľmi blízko“, zároveň varoval, že k okamžitému otvoreniu prielivu nepovedie. Samotná dohoda medzi Iránom a Ománom by navyše znamenala zavedenie veľmi vysokých poplatkov pre prechádzajúce lode, čo je pre Spojené štáty a väčšinu dopravcov neprijateľné.
- Kriticky nízke zásoby plynu: Do začiatku vykurovacej sezóny zostávajú menej než tri mesiace a európske zásobníky plynu sú naplnené iba z necelých 59 %. Ide o najnižšiu úroveň od roku 2009 a výrazne pod päťročným sezónnym priemerom pre toto obdobie, ktorý predstavuje 76 %. Európa sa tak dostáva do tvrdej konkurencie s Áziou o dodávky LNG.
Dopĺňanie zásob je už teraz najpomalšie za viac než 5 rokov.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Dodávky plynu do európskych zásobníkov sa pohybujú výrazne pod päťročným priemerom. Zároveň sa blíži obdobie údržby plynárenskej infraštruktúry, ktoré tempo dopĺňania zásob ešte viac spomalí. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
- Blížiaca sa vlna horúčav – rast dopytu: V druhej polovici týždňa sa v západnej Európe (Veľká Británia, Francúzsko a západné Nemecko) očakáva výrazná vlna horúčav. Teploty by mali v Londýne a Frankfurte dosahovať až 33 °C a v Paríži dokonca 35–36 °C. To výrazne zvýši dopyt po elektrine pre klimatizácie. Vysoké teploty môžu navyše pri nízkych hladinách riek komplikovať prevádzku elektrární.
- Výpadky a obmedzenia infraštruktúry: Situáciu na strane ponuky ďalej komplikujú výpadky. Nórsky prevádzkovateľ Gassco oznámil odstávku plynového poľa Dvalin, ktorá od 10. augusta znamená výpadok produkcie vo výške 5,9 milióna m³ denne. Francúzsky energetický gigant EDF bol navyše nútený výrazne obmedziť výkon jadrových reaktorov Gravelines a St Alban, čo zvýši potrebu výroby elektriny v paroplynových elektrárňach.
Absencia výhlaďu na rýchle obnovenie dodávok LNG z Blízkeho východu – Katar plánoval obnoviť dodávky do Európy v septembri, čo je teraz otázne – spolu s dramaticky pomalým tempom plnenia európskych zásobníkov a rastúcim dopytom v dôsledku vĺn horúčav vytvára priaznivé prostredie na udržanie vysokých cien alebo ďalší rast európskeho benchmarku TTF.
Hoci je európsky trh s plynom výrazne diverzifikovanejší než pred 4 rokmi, nemožno vylúčiť, že pred začiatkom zimnej sezóny dôjde k výraznejšiemu rastu cien.
Krivka európskeho trhu s plynom zostáva v krátkodobom horizonte relatívne plochá, následne však prechádza do výrazného backwardation.
Zdroj: xStation5
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