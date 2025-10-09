Novo Nordisk kupuje Akero Therapeutics za až 5,2 miliardy USD – posilňuje pozíciu v oblasti ochorení pečene

- Novo Nordisk kupuje Akero Therapeutics za až 5,2 miliardy USD.
- Akvizícia posilňuje pozíciu spoločnosti Novo v oblasti ochorení pečene MASH, ktoré súvisia s obezitou.
- Liečba od spoločnosti Akero má potenciál zvrátiť pokročilú fibrózu pečene, čo by predstavovalo svetový unikát.
- Transakcia prichádza v čase, keď konkurencia prejavuje zvýšený záujem o MASH – tento segment sa stáva strategickým bojiskom v zápase o trh s obezitou.
Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk oznámila akvizíciu americkej biotechnologickej firmy Akero Therapeutics v hodnote až 5,2 miliardy USD, čím výrazne rozširuje svoje portfólio o oblasť MASH (metabolická dysfunkcia spojená so steatózou pečene).
Toto ochorenie je úzko spojené s obezitou, ktorá predstavuje kľúčový trh pre spoločnosť Novo.
Základná cena transakcie je 54 USD za akciu v hotovosti, čo predstavuje približne 4,7 miliardy USD a zodpovedá 16 % prémie oproti stredajšej záverečnej cene akcií Akero (46,49 USD).
Ďalších 500 miliónov USD môže byť vyplatených na základe dosiahnutia regulačných míľnikov.
Akero vyvíja experimentálnu liečbu MASH, ktorá sa nachádza vo fáze pokročilých klinických štúdií a zameriava sa na pacientov s fibrózou a cirhózou pečene.
Podľa Novo má tento liek potenciál stať sa prvým, ktorý zvráti pokročilé poškodenie pečene spojené s touto chorobou.
Spoločnosť taktiež zvažuje kombináciu tejto terapie so svojou úspešnou injekciou na chudnutie Wegovy, čo by mohlo priniesť synergický efekt pri liečbe pacientov s obezitou a pečeňovými komplikáciami.
Akvizícia prichádza v čase rastúcej konkurencie v oblasti MASH – Roche nedávno oznámilo kúpu spoločnosti 89Bio za až 3,5 miliardy USD a GSK uskutočnila vlastnú akvizíciu v tomto segmente za až 2 miliardy USD.
Trh s liečbou ochorení pečene sa tak stáva kľúčovým doplnkom v boji farmaceutických firiem o dominanciu v oblasti obezity.
Zatiaľ čo akcie Akero v New Yorku posilnili o 20 %, akcie Novo Nordisk naopak oslabili o 3,5 %.
Z dlhodobého hľadiska strácajú – za posledných 12 mesiacov klesli o viac než 50 %, predovšetkým kvôli obavám o udržateľnosť rastu v oblasti obezity a narastajúcej konkurencii.
