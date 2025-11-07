Novo Nordisk pod tlakom: Zníženie cien liekov na obezitu v USA tlačí na akcie

- Novo Nordisk a Eli Lilly znížili ceny liekov na chudnutie pre americké vládne programy na 149–350 USD mesačne.
- Akcie spoločnosti Novo reagovali poklesom až o 3 % pre obavy z nižších marží.
- Firma očakáva krátkodobý vplyv na tržby, no dlhodobo vyšší predaj vďaka väčším objemom.
- Dohoda sa týka aj pripravovaných tabletiek, ktorých schválenie môže zmeniť konkurenčnú dynamiku.
Akcie farmaceutického giganta Novo Nordisk sa dnes prepadli až o 3 % po tom, čo spoločnosť oznámila dohodu s americkou vládou o výraznom znížení cien svojich liekov na chudnutie, konkrétne prípravku Wegovy. Rovnaké podmienky sa týkajú aj konkurenčného lieku Zepbound od spoločnosti Eli Lilly.
Cenový kompromis zníži mesačnú cenu liekov v rámci vládnych programov Medicare a Medicaid, ako aj pre samoplatcov, na úroveň 149 až 350 USD, čo je výrazné zlacnenie oproti pôvodným cenám 500 až 1 000 USD. Dohoda zároveň prináša obom firmám trojročnú úľavu od colných poplatkov, čo môže čiastočne zmierniť negatívny dopad na marže.
Podľa analytikov z TD Cowen predstavujú tieto cenové ústupky krátkodobú hrozbu pre tržby, no z dlhodobého hľadiska môžu prispieť k vyšším objemom predaja, najmä vďaka lepšej dostupnosti liekov pre širšiu verejnosť. Samotná spoločnosť uvádza, že pokles cien bude mať v roku 2026 negatívny dopad na globálne tržby v rozsahu nízkych jednotiek percent, no očakáva rast predajných objemov v rámci Medicare v strednodobom a dlhodobom horizonte.
Okrem existujúcich liekov sa dohoda vzťahuje aj na novo vyvíjané tabletky na chudnutie, ktoré budú v prípade schválenia americkým regulátorom dostupné za 149 USD mesačne. Zatiaľ čo Novo Nordisk očakáva rozhodnutie FDA do konca roka, konkurenčná Lilly zatiaľ svoj prípravok orforglipron na posúdenie nepredložila. Nový zrýchlený schvaľovací proces FDA by však mohol znížiť náskok Novu pred konkurenciou, varujú analytici z Jefferies.
Spoločnosť Novo Nordisk sa v roku 2023 stala najhodnotnejšou európskou firmou vďaka explózii dopytu po liekoch na chudnutie, no odvtedy zaznamenala pokles trhovej hodnoty o 70 % v dôsledku problémov s dodávkami a rastúcej konkurencie, vrátane generických napodobenín.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie Novo Nordisk sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 297,65 DKK. Cena akcie sa dlhodobo nachádza v klesajúcom trende, pričom je pod EMA 50 (349,88 DKK) aj SMA 100 (371,21 DKK), čo potvrdzuje pokračujúcu medvediu náladu na trhu. RSI dosahuje hodnotu 32,7, teda sa blíži do pásma prepredanosti, čo môže naznačovať možné krátkodobé spomalenie poklesu alebo pokus o technický odraz.
Zdroj: xStation5
