KKR zažíva najlepší kvartál za posledné 4 roky vďaka silnému dopytu po úverových produktoch

- KKR získala rekordných 43 miliárd USD, z toho 27 miliárd smerovalo do úverových produktov.
- Čistý zisk vzrástol o 7,8 % na 1,27 miliardy USD a prekonal očakávania.
- Výrazný rast zaznamenala aj jednotka Strategic Holdings a poisťovňa Global Atlantic.
- Spoločnosť profituje z rastúceho dopytu po úveroch napriek náročnému prostrediu pre získavanie kapitálu.
- KKR získala rekordných 43 miliárd USD, z toho 27 miliárd smerovalo do úverových produktov.
- Čistý zisk vzrástol o 7,8 % na 1,27 miliardy USD a prekonal očakávania.
- Výrazný rast zaznamenala aj jednotka Strategic Holdings a poisťovňa Global Atlantic.
- Spoločnosť profituje z rastúceho dopytu po úveroch napriek náročnému prostrediu pre získavanie kapitálu.
Spoločnosť KKR & Co. oznámila najúspešnejšie štvrťrok z hľadiska získaného kapitálu za viac než štyri roky, keď v treťom kvartáli pritiahla 43 miliárd USD, z čoho 27 miliárd USD smerovalo do úverovej divízie. Tento výkon podporili silné výsledky dcérskej poisťovne Global Atlantic, emisie CLO (kolateralizované úverové obligácie) a rozvoj v oblasti high-grade a asset-based financovania.
Napriek náročnému prostrediu pre získavanie kapitálu – najmä kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb Fedu od roku 2022 – sa úverový segment ukázal ako stabilný pilier rastu. Z celkových 26 miliárd USD investovaných v období júl až september tvorili úvery viac než 11 miliárd USD, teda najväčší podiel.
Silný zisk a prekonanie očakávaní
Upravený čistý zisk medziročne vzrástol o 7,8 % na 1,27 miliardy USD (1,41 USD na akciu), čo prekročilo očakávania analytikov (1,30 USD). Prevádzkový zisk vrátane poplatkov za správu fondov, poisťovníctva a divízie Strategic Holdings vzrástol o 12 % na 1,4 miliardy USD. Poplatky za správu aktív vzrástli o 3 % na 1 miliardu USD.
Divízia Strategic Holdings, ktorá spravuje dlhodobé stávky KKR, zaznamenala 35 % rast zisku, najmä vďaka exitom z niektorých pozícií (ktoré firma nešpecifikovala). Očakáva sa, že táto divízia vygeneruje vyše 1 miliardu USD ročného zisku do roku 2030. V treťom kvartáli bola dokončená aj akvizícia Karo Healthcare za 2,5 miliardy EUR.
Ostatné výnosy a výhlaď
Poisťovňa Global Atlantic vygenerovala zisk 304,6 milióna USD, podporený účtovnou úpravou, a prekonala odhady. Naopak, príjmy z predaja aktív medziročne klesli o 3,8 % na 306,3 milióna USD, podobne aj tržby z kapitálových trhov, ktoré dosiahli 275,8 milióna USD – z toho 80 % tvorili dlhové transakcie.
Graf KKR.US (D1)
Akcie KKR & Co. sa po niekoľkotýždňovom poklese stabilizovali okolo ceny 119,04 USD, no zostávajú pod kĺzavými priemermi EMA 50 (127,25 USD) a SMA 100 (135,06 USD), čo naďalej potvrdzuje medvedie technické nastavenie. RSI sa momentálne nachádza na úrovni 40,4, čo signalizuje oslabujúci predajný tlak, no stále je pod hranicou 50, ktorá by naznačovala prevahu kupujúcich.
Z technického pohľadu sa cena akcie nachádza v bočnom trende bez jasného smerovania, pričom úroveň 117–119 USD pôsobí ako krátkodobá podpora. Pre potvrdenie býčieho obratu by bolo kľúčové prelomenie úrovne EMA 50, ideálne za zvýšeného objemu obchodov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Globalstar prudko vzrástli vďaka špekuláciám o predaji a rozvoji infraštruktúry
Private equity firma preberá kontrolu nad The Very Group, končí éra rodiny Barclayovcov
Singapurská spoločnosť Grab investuje 60 miliárd USD do firmy Vay Technology zameranej na diaľkové riadenie vozidiel
Verizon vydáva dlhopisy v hodnote 10 miliárd dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.