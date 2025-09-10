Novo Nordisk prepustí 9 000 zamestnancov, znižuje prognózu zisku a reaguje na rastúcu konkurenciu

Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk, známa liekmi Ozempic a Wegovy na liečbu obezity a cukrovky, dnes oznámila veľkú reštrukturalizáciu. V jej rámci prepustí približne 9 000 zamestnancov, čo predstavuje asi 11 % jej globálnej pracovnej sily. Nový generálny riaditeľ Mike Doustdar sa tým snaží zefektívniť fungovanie firmy v čoraz konkurenčnejšom prostredí.
Prepúšťanie a finančný dopad
Z celkového počtu bude približne 5 000 pracovných miest zrušených v Dánsku. Firma očakáva, že týmto krokom dosiahne ročné úspory okolo 8 miliárd dánskych korún (približne 1,25 miliardy USD) do roku 2026. Jednorazové náklady na reštrukturalizáciu však budú podobne vysoké. Napriek rozsahu zmien akcie Novo Nordisk mierne vzrástli o 2,1–2,5 %.
Znížená prognóza zisku
Spoločnosť zároveň znížila svoj výhľad rastu prevádzkového zisku na rok 2025 na 4–10 %, čo je pokles z predchádzajúceho rozpätia 10–16 %.
Stratégia a konkurenčný tlak
Reštrukturalizácia je prvým veľkým strategickým krokom nového CEO Doustdara. Firma čelí rastúcemu konkurenčnému tlaku najmä zo strany americkej Eli Lilly a lacnejších „kompaundovaných“ verzií jej liekov. Podľa analytikov je potrebná vyššia agilita a výkonovo orientovaná kultúra, aby firma udržala krok v rýchlo sa meniacom segmente liečby obezity a cukrovky.
Výhľad
Novo Nordisk plánuje ušetrené prostriedky reinvestovať do výskumu a vývoja nových produktov v oblasti obezity a diabetu. Hoci znižovanie nákladov môže krátkodobo ovplyvniť výsledky, ide o dôležitý krok k efektívnejšiemu a inovatívnejšiemu fungovaniu firmy.
