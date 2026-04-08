NZDUSD: jastrabie rozhodnutie RBNZ a TACO obchod podporujú NZD 🚀

- RBNZ ponechala sadzbu OCR na úrovni 2,25 %, no jej vyznenie bolo zreteľne jastrabie než vo februári.
- Inflácia už dosahuje 3,1 % a centrálna banka očakáva 3,0 % v 1. štvrťroku 2026 a následný rast na 4,2 % v 2. štvrťroku 2026, a to najmä pre vyššie náklady na pohonné látky a dopravu.
- Zároveň zostáva ekonomický rast na Novom Zélande slabý, keď HDP v 4. štvrťroku 2025 vzrástol len o 0,2 %, takže sa banka snaží vyhnúť príliš skorému sprísneniu menovej politiky.
- Na NZDUSD vplýval aj geopolitický vývoj, vrátane prímeria medzi USA a Iránom, ktoré oslabilo dolár a podporilo procyklické meny, ako je NZD.
NZDUSD po rozhodnutí RBNZ vzrástol až o 2,00 %, pričom rast podporil jednak jastrabí tón centrálnej banky, ako aj globálny pohyb po deeskalácii napätia medzi USA a Iránom. Novozélandský dolár sa dostal približne na 0,5844 a aktuálne sa pohybuje okolo 0,5824. Investori rozhodnutie vyhodnotili ako jastrabiu pauzu. RBNZ zdôraznila, že ak sa inflačné tlaky rozšíria aj mimo energií a začnú ovplyvňovať mzdy, cenotvorbu alebo inflačné očakávania, môže byť potrebné pristúpiť k rýchlemu a razantnému zvýšeniu sadzieb.
Hlavným odkazom RBNZ je, že sa inflačný výhlaď zhoršil, aj keď sa podmienky pre ekonomický rast nezlepšili. Banka uviedla, že konflikt na Blízkom východe výrazne zmenil výhlaď prostredníctvom narušenia dodávateľských reťazcov a rastu cien ropy a pohonných látok, čo sa v krátkodobom horizonte premietne do vyššej inflácie. Oficiálne prognózy ukazujú infláciu na úrovni 3,0 % v marci a 4,2 % v júni, teda nad cieľovým pásmom 1–3 %, pričom medzi hlavné prenosové kanály patria doprava, letenky a potraviny.
Zároveň však RBNZ nechce prehnane reagovať na to, čo môže byť iba dočasný ponukový šok. Banka zdôraznila, že situácia sa líši od roku 2022, pretože dopyt v ekonomike je teraz výrazne slabší a voľné kapacity by mali obmedziť druhotné inflačné efekty. To je dôležité, pretože domáca aktivita zostáva slabá: rast HDP je minimálny, finančné podmienky sa sprísnili a hypotekárne sadzby vzrástli. Inými slovami, RBNZ čelí zložitej voľbe medzi rastúcou infláciou a stále krehkým oživením.
Práve preto bolo rozhodnutie vnímané ako jastrabie, aj keď k zvýšeniu sadzieb nedošlo. Výbor zvažoval aj preventívnejší postup, aby zabránil rozkotveniu inflačných očakávaní, no napokon sa rozhodol vyčkať na ďalšie dáta. Zároveň silnejú očakávania, že júl by mohol byť prvým možným termínom na zvýšenie sadzieb, ak budú inflačné tlaky pretrvávať.
Pohyb NZD navyše podporilo aj širšie trhové prostredie. Dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom vyvolalo silný režim risk-on — futures na US500 vzrástli približne o 2,5 %, ceny ropy klesli a dolár oslabil. To podporilo cyklické meny, pričom NZD vynikal vďaka ďalšiemu domácemu katalyzátoru. V čase písania textu NZDUSD posilňuje o 1,67 %.
