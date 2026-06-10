Fyzický trh s ropou slabne napriek vojne a obmedzeniu dodávok 🛢️

Fyzické trhy s ropou sa vyvíjajú prekvapivo pokojne, hoci vojna súvisiaca s Iránom trvá už 100 dní a obmedzenia v oblasti Hormuzského prielivu vyvolali obavy z výrazného nedostatku ponuky. Na začiatku konfliktu ceny jednotlivých fyzických ropných zmesí prudko rástli a niektoré sa obchodovali za rekordné prémie. Tento efekt však postupne vyprchal, pretože rafinérie prehodnotili nákupy a nechcú sa zaväzovať k drahým dodávkam príliš ďaleko do budúcnosti.
Kľúčovým faktorom je neistota, či sa toky ropy cez Hormuz opäť nezlepšia. Kupujúci sa preto zdráhajú platiť vysoké ceny za dodávky v ďalších mesiacoch. Ak by sa situácia v prielive upokojila, mohli by zostať s draho nakúpenou ropou, zatiaľ čo spotový trh by medzitým oslabil. Práve táto opatrnosť bráni tomu, aby sa fyzické ceny opäť prudko vydali nahor.
Výrazné ochladenie je vidieť naprieč regiónmi. Ropa z Kazachstanu bola minulý týždeň ponúkaná s najhlbšími diskontmi za štyri roky, napriek tomu nenašla kupcov. Podobne oslabila aj angolská ropa Dalia, ktorá bola ponúkaná so zľavou 1,80 USD za barel voči Dated Brent. Ešte minulý mesiac sa pritom rovnaká zmes ponúkala s prémiou 3,50 USD a v polovici apríla sa za podobné dodávky platili prémie až 10,60 USD za barel.
Slabnutie fyzického trhu potvrdzuje aj vývoj hlavných benchmarkov. Dated Brent, ktorý sa používa na oceňovanie viac než dvoch tretín svetovej ropy, v apríli vystúpil nad 140 USD za barel, ale v pondelok sa pohyboval blízko 98 USD. Dubajská ropa klesla z vrcholu nad 160 USD za barel približne k 94 USD. To ukazuje, že trh síce zostáva napätý, ale najväčšia panika z prvých týždňov konfliktu výrazne odoznela.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj dodatočné zdroje ponuky. Medzinárodný trh zatiaľ podporujú silné americké vývozy, uvoľňovanie strategických rezerv zo strany USA a ďalších spotrebiteľských krajín, ako aj prekvapivo slabší dopyt z Číny. Podľa dát Kpleru klesli čínske nákupy ropy v minulom mesiaci na 6,7 milióna barelov denne, čo predstavuje najnižšiu úroveň za desať rokov.
Trh tak pôsobí lepšie zásobený, než by zodpovedalo rozsahu geopolitického rizika. Potvrdzujú to aj medzimesačné spready futures kontraktov. Druhý najbližší kontrakt na Brent sa obchoduje s prémiou zhruba 1,60 USD voči tretiemu, zatiaľ čo na konci apríla bol rozdiel vyšší než 7 USD. Hoci z historického pohľadu zostávajú spready zvýšené, ich pokles naznačuje, že najväčší stres z trhu postupne mizne.
Situácia však nemusí zostať pokojná dlho. Globálne zásoby ropy podľa obchodníkov stále klesajú veľmi rýchlym tempom a trh môže tento problém ignorovať len obmedzený čas. Ak by americké domáce ceny ďalej rástli, mohlo by viac barelov zostať na domácom trhu. To by obmedzilo exporty, ktoré doteraz pomáhali vyvažovať výpadky v medzinárodných dodávkach.
Z pohľadu investorov je súčasný vývoj varovaním, že geopolitické riziko samo osebe nemusí stačiť na trvalý rast cien. Krátkodobo trh brzdí slabší čínsky dopyt, uvoľňovanie rezerv a silné americké dodávky. Strednodobo však zostáva hlavným rizikom pokles globálnych zásob. Ak by sa zásoby ďalej stenčovali a zároveň by sa zhoršil tok ropy z USA alebo cez Hormuz, ropa by sa mohla opäť rýchlo dostať pod výrazný rastový tlak.
Graf ropy (OIL, H1)
Cena ropy sa obchoduje okolo úrovne 91,5 USD a po predchádzajúcom poklese zatiaľ iba stabilizuje v blízkosti spodnej časti posledného cenového pásma. Trh sa odrazil od oblasti pri 90 USD, ale rastový pokus zatiaľ nepôsobí presvedčivo. Cena zostáva pod kľúčovými kĺzavými priemermi, čo naznačuje, že krátkodobý technický obraz je stále skôr slabší.
Dôležité je, že ropa sa nachádza pod EMA 50 na hodnote 92,89 USD aj pod SMA 100 na hodnote 95,22 USD. Práve oblasť medzi týmito priemermi teraz tvorí významnú rezistenčnú zónu. Ak by sa cena dokázala dostať späť nad 92,9 USD, mohlo by to byť prvé znamenie zlepšenia sentimentu. Silnejšie potvrdenie by však prišlo až pri návrate nad oblasť 94,8–95,2 USD, kde sa nachádza výraznejšia technická aj objemová bariéra.
Z pohľadu objemového profilu je zrejmé, že najväčší záujem trhu sa sústreďuje v pásme približne 94–95 USD. To znamená, že ak by sa ropa k tejto oblasti vrátila, môže tu naraziť na zvýšený predajný tlak. Naopak najbližšia dôležitá podpora zostáva pri hranici 90 USD, kde sa cena v posledných hodinách pokúsila vytvoriť krátkodobé dno. Pokles pod túto úroveň by technický obraz ďalej zhoršil a mohol by otvoriť priestor na ďalšie oslabenie.
Zdroj: xStation5
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