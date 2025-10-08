NZDUSD na 6-mesačnom minime po neočakávanom znížení sadzieb RBNZ ✂️

- RBNZ neočakávane znížila OCR o 50 bázických bodov na 2,50 %.
- HDP v 2. štvrťroku 2025 klesol QoQ o 0,9 % oproti očakávanému poklesu o 0,3 %.
- Menová politická komisia zostáva otvorená ďalším zníženiam, ak to bude potrebné.
Rezervná banka Nového Zélandu (RBNZ) v reakcii na slabší hospodársky rast a prehlbujúci sa rozdiel medzi ponukou a dopytom znížila úrokovú sadzbu o viac, ako sa očakávalo, a to o 50 bázických bodov, čím sa oficiálna hotovostná sadzba (OCR) znížila na 2,50 %. Výbor konštatoval, že domáce inflačné tlaky sa zmierňujú. Jadrová inflácia bez regulovaných cien je v súlade s cieľom, hoci celková inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien (CPI) zostáva blízko hornej hranice pásma 1 – 3 %. Okrem toho inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien pravdepodobne dosiahla v 3. štvrťroku 2025 úroveň okolo 3,0 %, čo bolo spôsobené vyššími cenami potravín a regulovaných služieb. Vzhľadom na jasnú nadbytočnú kapacitu v ekonomike a silnejší prenos politiky (nižšie veľkoobchodné, hypotekárne a podnikové úrokové sadzby) banka očakáva, že inflácia sa v prvej polovici roku 2026 priblíži k úrovni 2 %.
Nezamestnanosť zostáva na znepokojivo vysokej úrovni a podľa predstavenstva RBNZ predstavuje väčšie riziko ako inflácia CPI, ktorá sa drží blízko hornej hranice tolerančného rozpätia banky.
Postoj RBNZ
Nakoniec väčšina členov dospela k záveru, že zníženie o 50 bázických bodov je opodstatnené, aby sa vyrovnal dlhodobý pokles dopytu a podporila ekonomická aktivita. Banka ponechala otvorenú možnosť ďalšieho uvoľnenia menovej politiky, ak to podmienky budú vyžadovať.
Makroekonomická situácia podľa RBNZ
Makroekonomické ukazovatele zostávajú zmiešané, ale skôr smerujú k oslabeniu. HDP v 2. štvrťroku 2025 klesol o -0,9 % QoQ oproti očakávaniam poklesu o -0,3 % (čiastočne v dôsledku sezónnych faktorov). Obmedzenia ponuky – vrátane nedostatku energie, vplyvu počasia na poľnohospodárstvo a priemyselných prekážok – obmedzili výrobu. Na domácom trhu sú ceny nehnuteľností stabilné, zatiaľ čo investície do bývania a podnikania zostávajú slabé, hoci nižšie úrokové sadzby začínajú podporovať výdavky domácností a mali by postupne znížiť náklady na splácanie dlhov.
Reakcia trhu
Trhy okamžite započítali do cien optimistickejší výhľad. Novozélandský dolár je dnes najslabšou menou G10, keď klesol o 0,6 % až 1,0 %. NZDUSD klesol na 6-mesačné minimum, keď oslabil o 1,00 % na 0,5740 USD. Swapy teraz plne zohľadňujú ďalšie zníženie o 25 bázických bodov v novembri (na 2,25 %) a pripisujú významnú pravdepodobnosť konečnej sadzbe 2,00 %.
