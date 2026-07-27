📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (24.7.2026)

Víťazi:
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International Paper Co (IP) +11,21 % – Jeden z najväčších svetových výrobcov obalových materiálov a papierovej buničiny, zameriavajúci sa na obnoviteľné produkty z vlákien.
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Smurfit Westrock PLC (SW) +11,10 % – Globálny líder v oblasti papierových obalových riešení, ktorý vznikol spojením spoločností Smurfit Kappa a WestRock.
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SLB Ltd (SLB) +11,01 % – Popredná svetová technologická spoločnosť poskytujúca riešenia a služby pre globálny energetický a ropný priemysel (predtým známa ako Schlumberger).
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Digital Realty Trust Inc (DLR) +11,01 % – Významný realitný investičný fond (REIT), ktorý celosvetovo vlastní, buduje a spravuje rozsiahlu sieť dátových centier.
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Packaging Corp of America (PKG) +8,76 % – Popredný americký výrobca obalov z vlnitej lepenky a špeciálneho bezdrevného papiera pre komerčné aj priemyselné využitie.
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ServiceNow Inc (NOW) +7,44 % – Americká softvérová spoločnosť poskytujúca cloudovú platformu na riadenie, automatizáciu a správu digitálnych pracovných postupov a IT služieb v podnikoch.
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VeriSign Inc (VRSN) +7,04 % – Globálny poskytovateľ infraštruktúry doménových mien a kybernetickej bezpečnosti, známy predovšetkým správou kľúčových doménových registrov ako .com a .net.
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GoDaddy Inc (GDDY) +6,32 % – Známa internetová spoločnosť poskytujúca registráciu domén, webhostingové služby a nástroje pre e-commerce, zameraná prevažne na menšie a stredné podniky.
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Adobe Inc (ADBE) +6,10 % – Nadnárodný softvérový gigant preslávený svojimi programami pre kreatívnu tvorbu, grafiku a digitálne dokumenty, ako sú produkty Photoshop, Illustrator a Acrobat.
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Accenture PLC (ACN) +5,95 % – Popredná globálna firma ponúkajúca komplexné služby a riešenia v oblasti strategického, manažérskeho a technologického poradenstva aj outsourcingu.
Porazení:
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Sandisk Corp (SNDK) -10,79 % – Známy výrobca pamäťových úložných riešení, flash diskov a pamäťových kariet.
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Coherent Corp (COHR) -9,84 % – Globálny líder vo vývoji a výrobe pokročilých laserových technológií, optických materiálov a komponentov pre priemysel, výskum aj obranu.
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CH Robinson Worldwide Inc (CHRW) -9,25 % – Americká logistická spoločnosť, ktorá patrí k najväčším svetovým poskytovateľom nákladnej prepravy a riadenia dodávateľských reťazcov.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) -8,47 % – Špecialista na inovatívne optické a fotonické produkty určené pre telekomunikačné siete a komerčné laserové aplikácie.
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Intel Corp (INTC) -7,89 % – Jeden z najväčších svetových gigantov vo výrobe polovodičov a procesorov pre osobné počítače, servery a dátové centrá.
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West Pharmaceutical Services Inc (WST) -7,67 % – Popredný svetový dodávateľ inovatívnych obalových riešení a aplikačných systémov na podávanie injekčných liečiv pre farmaceutický priemysel.
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Flex Ltd (FLEX) -7,37 % – Globálny poskytovateľ výrobných služieb pre elektroniku (EMS) a riešení pre dodávateľské reťazce, navrhujúci a vyrábajúci produkty pre mnohé odvetvia.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -7,21 % – Významný producent polovodičov a čipov, ktorý sa zameriava predovšetkým na špecializované riešenia pre dátové centrá, siete a dátové úložiská.
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Micron Technology Inc (MU) -6,99 % – Svetový líder v produkcii polovodičových pamäťových a úložných riešení, známy predovšetkým výrobou čipov DRAM a NAND flash.
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Western Digital Corp (WDC) -6,90 % – Tradičný a popredný celosvetový výrobca pevných diskov (HDD) a polovodičových SSD úložísk pre bežných spotrebiteľov aj veľké dátové centrá.
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