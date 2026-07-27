Nvidia financuje vlastných zákazníkov. Trh rieši, či nie je dopyt po AI umelo nafúknutý ⚠️

Spoločnosť Nvidia pripravuje novú sériu obchodov v oblasti infraštruktúry pre umelú inteligenciu, ktorých potenciálna hodnota presahuje 750 miliárd USD. Nové projekty majú urýchliť výstavbu dátových centier, nákup výpočtovej techniky a rozvoj dodávateľského reťazca pre AI.
Zároveň však opäť otvárajú otázku, či Nvidia nepomáha financovať práve tie spoločnosti, ktoré následne nakupujú jej vlastné čipy.
Najväčší oznámený projekt sa týka spolupráce s materskou skupinou juhokórejského výrobcu pamätí SK Hynix. Nvidia vyčíslila hodnotu spoločných obchodov na viac než 500 miliárd USD. Súčasťou dohody má byť výstavba dátových centier s výkonom viac než 2 gigawatty, čo zodpovedá približnej spotrebe 1,5 milióna domácností.
Nvidia zároveň rokuje o možnej záruke až 250 miliárd USD, ktorá by spoločnosti OpenAI pomohla prenajať si výpočtovú kapacitu v obrovskom americkom dátovom centre. Diskutuje sa aj o financovaní nákupu čipov Nvidia pre OpenAI v hodnote približne 350 miliárd USD. Rokovania sú však stále v počiatočnej fáze a ich konečné podmienky sa môžu výrazne zmeniť.
Nvidia financuje budúcich odberateľov svojich čipov
Hlavným zdrojom obáv je takzvané kruhové financovanie. Nvidia investuje do vývojárov AI, prevádzkovateľov dátových centier a ďalších technologických firiem, ktoré následne používajú získané prostriedky na nákup jej procesorov alebo prenájom infraštruktúry postavenej na jej hardvéri.
Takéto transakcie môžu podporiť rýchlejší rozvoj celého odvetvia. Zároveň však sťažujú posúdenie, aká veľká časť dopytu po AI čipoch vzniká prirodzene a aká časť je nepriamo podporovaná samotnou Nvidiou.
Ak by výnosy z umelej inteligencie nenaplnili vysoké očakávania, straty by sa mohli preniesť naprieč celým prepojeným systémom.
Nvidia argumentuje tým, že jej investície tvoria iba malú časť celkového kapitálu, ktorý musia jednotlivé spoločnosti získať. Podľa vedenia firmy ide o strategické partnerstvá, ktoré majú rozšíriť dostupnosť AI infraštruktúry a zároveň priniesť vlastný investičný výnos.
OpenAI potrebuje čoraz viac kapitálu
Významná časť nových rokovaní sa sústreďuje na OpenAI, ktorého potreba výpočtovej kapacity a kapitálu rýchlo rastie. Pripravovaný projekt v Ohiu má mať hodnotu približne 500 miliárd USD a výkon okolo 10 gigawattov.
Jeho rozvoj podporuje aj skupina SoftBank, ktorá chce zohrávať jednu z hlavných úloh pri budovaní globálnej AI infraštruktúry.
SoftBank sa podľa dostupných informácií zaviazala investovať do OpenAI takmer 65 miliárd USD a dohodla si preklenovací úver vo výške 40 miliárd USD. Rastúca závislosť od ocenenia OpenAI však zvyšuje riziko pre investorov SoftBank, pretože významná časť budúcich výnosov stojí na pokračovaní AI boomu a prípadnom vstupe OpenAI na burzu.
Záruka od Nvidie by mohla OpenAI uľahčiť prístup k ďalšiemu financovaniu. Zároveň by však ešte viac prepojila výrobcu čipov s jedným z jeho najdôležitejších zákazníkov, čo podporuje obavy z kruhového charakteru celého systému.
Výhodou je istejší prístup k pamäťovým čipom
Spolupráca so skupinou SK Group má pre Nvidiu aj strategický význam. SK Hynix a Samsung Electronics patria medzi najväčších svetových dodávateľov vysokorýchlostných pamätí, ktoré sú nevyhnutné pre výkonné AI akcelerátory.
Pamäťové čipy zostávajú jedným z hlavných obmedzení pri rozširovaní dátových centier. Užšia spolupráca so SK Hynix môže Nvidii zabezpečiť stabilnejšie dodávky a lepší prístup k budúcim generáciám vysokokapacitných pamätí.
Časť hodnoty oznámenej dohody preto tvoria nákupy pamäťových čipov zo strany Nvidie, zatiaľ čo SK Group má naopak nakupovať superpočítače a ďalšie systémy založené na technológiách Nvidie.
Nvidia tiež oznámila investíciu 1 miliardy USD do spoločnosti Naver, ktorá buduje nové dátové centrum v Južnej Kórei. Investícia má umožniť viac než trojnásobné rozšírenie zariadenia využívajúceho hardvér Nvidie. Akcie Naver po oznámení vzrástli o viac než 8 %.
Prepojenie najväčších hráčov na trhu umelej inteligencie
Zdroj: Bloomberg
Nvidia sa dostáva do stredu rozsiahlej siete investícií, dodávateľských vzťahov a obchodných kontraktov. Je prepojená nielen s OpenAI, ale aj so spoločnosťami Microsoft, Google, Amazon, Oracle, CoreWeave, Nebius, xAI, Anthropic, Mistral, AMD, Intel a ďalšími hráčmi v oblasti čipov, cloudu a dátových centier.
Farebné línie znázorňujú rôzne typy vzťahov, najmä investície, dodávky služieb a nákupy hardvéru. Ich prekrývanie ukazuje, prečo investori začínajú riešiť systémové riziko. Jedna spoločnosť môže súčasne investovať do druhej, poskytovať jej infraštruktúru a zároveň od nej nakupovať služby alebo hardvér.
Najväčšie uzly v systéme predstavujú technologické spoločnosti s najvyšším ocenením, najmä Nvidia, Google, Microsoft, Amazon a OpenAI. Nvidia však vystupuje ako najvýraznejší centrálny bod, cez ktorý prechádza veľká časť finančných aj obchodných väzieb.
To potvrdzuje jej kľúčovú pozíciu v AI ekosystéme. Zároveň to však znamená, že prípadné spomalenie investícií by mohlo zasiahnuť veľkú časť trhu súčasne.
Čo vývoj znamená pre investorov
Pre Nvidiu môžu nové dohody znamenať ďalšie zabezpečenie budúceho dopytu po jej čipoch a posilnenie dominantnej pozície v AI infraštruktúre. Investície do zákazníkov, dátových centier a výrobcov pamätí zároveň pomáhajú odstraňovať obmedzenia, ktoré by mohli brzdiť ďalší rast.
Rizikom je, že sa čoraz väčšia časť budúceho dopytu opiera o dlh, záruky a vzájomné kapitálové prepojenie. Ak budú príjmy z AI služieb rásť pomalšie, než sa v súčasnosti očakáva, prevádzkovatelia dátových centier môžu mať problémy so splácaním záväzkov alebo financovaním ďalších nákupov.
V takom prípade by sa tlak mohol vrátiť aj k Nvidii v podobe slabšieho dopytu, odkladov projektov alebo strát z vlastných investícií.
Pozitívny scenár počíta s tým, že AI aplikácie začnú rýchlo vytvárať dostatočné výnosy a súčasné investície sa premenia na dlhodobo ziskovú infraštruktúru.
Negatívny scenár naopak predpokladá, že časť kapacít zostane nevyužitá a ocenenia firiem budú musieť prejsť výraznejšou korekciou.
Pre investorov preto nebude rozhodujúce iba tempo rastu tržieb Nvidie, ale aj kvalita financovania, zadlženie jej partnerov a skutočná návratnosť obrovských AI projektov.
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