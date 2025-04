Obchodné vojny, recesia a OPEC: Tri hrozby pre cenu ropy

Investičná banka Goldman Sachs očakáva, že ceny ropy Brent a WTI budú v nasledujúcich rokoch ďalej klesať, pričom vývoj bude závisieť predovšetkým od hospodárskeho vývoja v USA, colnej politiky a produkčných rozhodnutí OPEC+.

Za základného predpokladu, že sa americká ekonomika vyhne recesii vďaka výraznému zmierneniu ciel, a že produkcia ôsmich kľúčových krajín OPEC+ mierne vzrastie o približne 130 000–140 000 barelov denne v júni a júli, by sa cena ropy Brent mohla v decembri 2025 pohybovať na úrovni 62 USD za barel a WTI na 58 USD. Do konca roka 2026 by potom ceny mohli ďalej klesnúť na 55 USD pre Brent a 51 USD pre WTI.

V prípade scenára recesie v USA pri zachovaní východiskových predpokladov OPEC+ banka očakáva pokles ceny Brentu na 58 USD do konca roka 2025 a až na 50 USD o rok neskôr. Ak by zároveň došlo k globálnemu spomaleniu rastu HDP, Brent by mohol klesnúť na 54 USD v roku 2025 a až na 45 USD v roku 2026.

Za extrémneho scenára, kedy by svet čelil recesii a zároveň by došlo k plnému uvoľneniu produkčných škrtov OPEC+, čo by zvýšilo konkurenciu s nečlenmi kartelu, by sa cena Brentu mohla prepadnúť až pod hranicu 40 USD za barel do konca roka 2026.

Graf OIL (H4)

Cena ropy sa aktuálne stabilizovala v oblasti okolo 64,54 USD, pričom sa pohybuje hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (69,25 USD) a SMA 200 (71,48 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúci medvedí trend. Indikátory %R Williama s hodnotou -81 a CCI na úrovni -35,2 ukazujú, že trh je v prepredanom pásme, napriek tomu bez výrazného náznaku obratu. Cena sa konsoliduje v úzkom pásme, čo môže signalizovať dočasnú rovnováhu medzi ponukou a dopytom po predchádzajúcom výpredaji. Trh zrejme vyčkáva na ďalšie fundamentálne impulzy, pričom technický výhľad zostáva naďalej pod tlakom predajcov.

Zdroj: xStation5



