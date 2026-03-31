Obrat vo vzťahoch? EÚ a Čína znovu za jedným stolom 🚨

- Čínu navštívila prvá delegácia europoslancov po ôsmich rokoch.
- Peking sa snaží zlepšiť vzťahy s EÚ, no spory pretrvávajú v oblasti obchodu aj politiky.
- Európska delegácia sa zameria aj na lacné zásielky z platforiem ako Temu, Shein a Alibaba.
- Do EÚ vlani dorazilo 5,9 miliardy malých balíkov, z ktorých viac ako 90 % prišlo z Číny.
Čína privítala prvú návštevu poslancov Európskeho parlamentu po ôsmich rokoch, čím sa snaží stabilizovať vzťahy s Európskou úniou po období napätia a vzájomných sankcií. Delegácia dorazila v čase, keď sa Peking snaží zlepšiť dialóg s Bruselom, hoci medzi oboma stranami naďalej pretrvávajú spory okolo obchodu, ľudských práv aj údajnej podpory Ruska vo vojne na Ukrajine.
Návštevu absolvuje deväťčlenná skupina vedená Annou Cavazzini, ktorá počas troch dní zamieri do Pekingu a Šanghaja. Rokovania majú prebehnúť aj so zástupcami čínskeho zákonodarného zboru vrátane Shen Chunyaa, ktorý stojí na čele stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Čína uviedla, že si od návštevy sľubuje posilnenie spolupráce medzi zákonodarcami a podporu stabilnejších vzťahov s EÚ.
Obnovený kontakt prichádza po dlhej pauze, ktorú spôsobila nielen pandémia, ale aj diplomatický konflikt z roku 2021. Vtedy Čína uvalila sankcie na viacerých európskych politikov ako reakciu na opatrenia EÚ pre údajné porušovanie práv Ujgurov v provincii Sin-ťiang. Tento spor následne zmrazil aj dôležitú investičnú dohodu a výrazne zhoršil vzájomné vzťahy.
Európski poslanci však do Číny neprichádzajú iba s cieľom zlepšiť dialóg. Zamerať sa chcú aj na možné systémové porušovanie európskych spotrebiteľských pravidiel. Pozornosť smeruje najmä na obrovské množstvo malých zásielok prichádzajúcich do EÚ z platforiem ako Shein, Alibaba alebo Temu. Práve lacné balíčky z Číny sa v posledných mesiacoch stali citlivou témou pre európskych regulátorov aj domácich obchodníkov.
Do Európskej únie vlani dorazilo približne 5,9 miliardy nízkohodnotných zásielok, pričom viac ako 90 % z nich pochádzalo práve z Číny. Brusel na túto situáciu reagoval vytvorením novej colnej agentúry vo francúzskom Lille, ktorá má pomôcť zvládnuť prílev balíkov a obmedziť to, čo EÚ označuje za nekalú konkurenciu.
Napätie medzi oboma stranami zároveň nezmizlo ani na širšej ekonomickej úrovni. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v júli vyzvala Čínu na väčšie otvorenie trhu a riešenie problémov s nadmernou výrobnou kapacitou. Podľa nej bude pre EÚ čoraz ťažšie udržať otvorený prístup, ak Peking na európske výhrady nezareaguje.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.