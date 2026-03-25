Začiatok konca petrodolára? 💵

- Konflikt v Iráne môže podporiť väčšie využitie čínskeho jüanu v ropnom obchode.
- Deutsche Bank varuje pred možným oslabením dominancie petrodolára.
- Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým bodom pre svetové dodávky ropy a plynu.
- Prípadný posun k petrojüanu by mohol mať širší dopad na postavenie dolára vo svetovej ekonomike.
Vojna v Iráne podľa Deutsche Bank znovu otvára otázku, či si americký dolár udrží svoje dominantné postavenie v globálnom obchode s ropou. Podľa banky by súčasné napätie mohlo urýchliť vznik takzvaného petrojüanu, teda širšieho využívania čínskeho jüanu pri ropných transakciách.
Stratégička Deutsche Bank Mallika Sachdeva upozornila, že konflikt môže byť spúšťačom postupného oslabovania systému petrodolára. Ten funguje od roku 1974, keď sa Saudská Arábia dohodla so Spojenými štátmi na oceňovaní ropy v dolároch a ukladaní prebytkov do dolárových aktív výmenou za bezpečnostné garancie Washingtonu.
Dnes sa však situácia mení. Saudská Arábia predáva do Číny približne štyrikrát viac ropy než do USA a štáty Perzského zálivu zároveň skúšajú aj alternatívnu platobnú infraštruktúru mimo dolárového systému, napríklad Project mBridge. Čína navyše dlhodobo usiluje o posilnenie medzinárodnej úlohy jüanu a súčasná geopolitická kríza jej môže hrať do karát.
Ďalším dôležitým faktorom je samotný Irán. Podľa dostupných informácií umožňuje priechod lodí Hormuzským prielivom, pokiaľ nie sú zapojené do nepriateľských aktivít voči krajine a dodržiavajú pravidlá stanovené Teheránom. V médiách sa zároveň objavili správy, že Irán môže zvýhodňovať platby za ropu v jüanoch, čo by posilnilo väzby na Čínu, ktorá je jeho najväčším odberateľom ropy.
Napätie v oblasti Hormuzského prielivu je pritom pre svetové trhy mimoriadne citlivé. Touto trasou prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy a plynu, ale aj významné objemy ďalších komodít. Akékoľvek obmedzenie dopravy preto rýchlo zvyšuje ceny energií aj ďalších surovín.
Ak by sa oslabovanie petrodolára skutočne začalo prehlbovať, dopady by podľa Deutsche Bank nesiahali len do energetiky. Mohlo by to ovplyvniť aj postavenie dolára v globálnom obchode, úsporách aj jeho úlohu hlavnej svetovej rezervnej meny. Zatiaľ nejde o okamžitý zlom, ale skôr o ďalší signál, že menové usporiadanie sveta sa môže v nasledujúcich rokoch postupne meniť.
