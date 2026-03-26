Prímerie s Iránom? Trump hovorí o dohode, Teherán zatiaľ len preveruje návrh ⚠️

- Irán preveruje návrh prímeria, no odmieta, že by viedol priame rokovania s USA.
- Trump tvrdí, že Teherán chce dohodu, aj keď to verejne nepriznáva.
- V hre je 15-bodový americký plán, ku ktorému je Izrael skôr skeptický.
- Konflikt ďalej podporuje rast cien ropy a zvyšuje nervozitu na trhoch.
Napätie okolo konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom ďalej rastie, napriek tomu sa objavili prvé náznaky možnej diplomatickej cesty. Irán podľa svojho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího preveruje americký návrh prímeria, zároveň však odmieta, že by s Washingtonom viedol priame rozhovory. Podľa Teheránu ide iba o výmenu odkazov cez sprostredkovateľov, nie o skutočné rokovania.
Odlišný pohľad ponúka Donald Trump. Ten uviedol, že iránske vedenie chce dohodu veľmi naliehavo, len to podľa neho nechce verejne priznať. Rozpor medzi oboma vyjadreniami ukazuje, že diplomatická situácia zostáva veľmi neprehľadná a že verejná rétorika oboch strán sa naďalej výrazne líši.
Podľa dostupných informácií Spojené štáty predložili Iránu 15-bodový plán, ktorý má zahŕňať znovuotvorenie Hormuzského prielivu, obmedzenie zásob vysoko obohateného uránu, redukciu balistického programu a ukončenie podpory regionálnym spojencom. Izrael je však podľa zákulisných informácií k prípadnej dohode skeptický a obáva sa, že by Washington mohol v rokovaniach ustúpiť.
Konflikt medzitým ďalej dopadá na svetovú ekonomiku. Obmedzenie prevádzky v Hormuzskom prielive, ktorým bežne prúdi významná časť svetových dodávok ropy a LNG, zvyšuje tlak na ceny energií aj na globálnu logistiku. Po krátkom optimizme na trhoch sa opäť zdvihli ceny ropy a investori začali ustupovať od stávky na rýchle upokojenie situácie.
Z pohľadu trhov tak zostáva kľúčové, či sa diplomatické kontakty skutočne posunú k reálnemu prímeriu. Kým budú prevládať protichodné vyhlásenia a vojenské operácie budú pokračovať, možno očakávať zvýšenú volatilitu na komoditných aj akciových trhoch.
Graf OIL (H1)
Aktuálne sa ropa Brent obchoduje okolo 99,61 USD, teda nad úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu na 98,50 USD, čo potvrdzuje zlepšujúci sa krátkodobý sentiment. Pozitívnym signálom je aj to, že sa cena drží nad kĺzavým priemerom EMA 50 na úrovni 98,18 USD, pričom sa zároveň približuje k dôležitej rezistencii v podobe SMA 100 na 100,35 USD. Po odraze od lokálneho minima pri 91,63 USD sa trh vrátil do rastového pásma a teraz testuje priestor tesne pod 50 % retracementom na 100,63 USD. Práve táto oblasť bude pre ďalší vývoj kľúčová. Jej prerazenie by mohlo otvoriť cestu smerom k úrovniam 102,75 USD a následne až k 105,78 USD, kde sa nachádzajú ďalšie Fibonacciho úrovne. CCI 117,1 potvrdzuje výrazné rastové momentum, zároveň však naznačuje, že trh sa krátkodobo dostáva do prekúpenejšej oblasti. Aj Momentum 104,75 podporuje pokračujúcu silu kupcov. Napriek tomu treba počítať s tým, že v blízkosti psychologickej hranice 100 USD môže prísť krátkodobé spomalenie alebo menšia korekcia.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.