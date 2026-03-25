Volkswagen: Mohla by potenciálna dohoda s Izraelom zachrániť závod v Sasku?

Ako uviedol denník Financial Times, Volkswagen v súčasnosti rokuje so spoločnosťou Rafael Advanced Defense Systems o nadviazaní spolupráce v oblasti vojenskej výroby. V hre je možné zachránenie jedného zo závodov firmy v Sasku, ktorému hrozí zatvorenie.
Dohoda by mala zahŕňať premenu tohto závodu na výrobný závod pre komponenty systému protivzdušnej obrany Iron Dome. Továreň VW v Osnabrücku v súčasnosti zamestnáva približne 2 300 ľudí. Skupina čelí rastúcim problémom s udržaním úrovne zamestnanosti a vzhľadom na schopnosti a know-how spoločnosti by potenciálna zákazka mohla prísť práve z Izraela, ktorý sa aktuálne potýka s nedostatkom raketovej munície a podporných systémov.
Pre zamestnancov firmy ide o malé, ale významné „upokojenie“. Odhady a výhlaď spoločnosti počítajú s ďalším znížením počtu zamestnancov o ďalších 30 000 až 50 000 do konca roka 2030. Na konci roka 2024 predstavovala pracovná sila spoločnosti, bez započítania závodov v Číne, celkovo 614 000 ľudí, z toho 293 000 pracovných miest pripadalo na Nemecko.
Nejde pritom o prvú iniciatívu firmy na obrannom trhu v posledných štvrťrokoch. Pred niekoľkými mesiacmi spoločnosť získala významnú zákazku na nákladné vozidlá od nemeckej armády.
VWOV1.DE (D1)
Akcie spoločnosti reagujú na správy o potenciálnej dohode miernou rastovou cenovou medzerou. Cena preráža nad kľúčovú úroveň 89–90 EUR za akciu, naďalej sa však pohybuje v blízkosti spodnej hranice dlhodobého rastového trendu. Zdroj: xStation5.
