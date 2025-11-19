Ocado čelí prudkému prepadu akcií po oznámení Krogeru o zatvorení robotických skladov v USA

Akcie britskej online supermarketovej a technologickej skupiny v utorok prudko oslabili o 17,4 %, keď jej kľúčový americký partner Kroger oznámil, že v januári 2026 zatvorí tri automatizované sklady. Táto správa predstavuje vážnu ranu pre investičný príbeh Ocada, ktorý svoju medzinárodnú expanziu postavil na modeli centralizovaných logistických centier.
Spoločnosť Ocado zároveň oznámila, že v dôsledku týchto zatvorení príde o približne 50 miliónov dolárov ročných poplatkov, čo ďalej prehlbuje tohtoročný pokles akcií na 40,5 %. Počas pandémie COVID-19 v roku 2020 dosiahla trhová kapitalizácia firmy až 21,7 miliardy libier, čím predbehla aj britského lídra Tesco – dnes však hodnota spoločnosti klesla pod 2 miliardy libier.
Kroger mení stratégiu – robotické sklady nevykazujú zisk
Kroger zatvára sklady v Marylande (Frederick), Wisconsine (Pleasant Prairie) a na Floride (Groveland), pretože nespĺňali očakávané finančné výsledky.
Namiesto toho chce reťazec posilniť expresné doručovanie v spolupráci so spoločnosťami ako Instacart, DoorDash a Uber Eats.
Podľa analytika Cliva Blacka zo Shore Capital ide o „drvivú ranu pre dôveryhodnosť celého obchodného modelu Ocada“, ktorý sa ukazuje ako neefektívny mimo husto osídlených a bohatých mestských oblastí. Dodal, že tým sa výrazne zúžil adresovateľný trh Ocada.
Analytik William Woods z Bernstein doplnil, že po tomto kroku nebude pre Ocado jednoduché získať ďalších významných partnerov v USA. Ešte v lete označil CEO Ocada Tim Steiner americký trh za „obrovskú príležitosť.“
Ocado očakáva kompenzáciu, no budúcnosť v USA je neistá
Ocado uzavrelo s Krogerom strategickú dohodu v roku 2018, ktorá predpokladala vybudovanie 20 robotických skladov (CFC). Doteraz bolo spustených osem z nich, z ktorých tri budú zatvorené a ďalšie dve plánované (Charlotte a Phoenix) pravdepodobne nebudú vôbec dokončené.
Kroger naďalej prevádzkuje zvyšných päť CFC, no sleduje ich výkonnosť a zvažuje ďalšie kroky. Ocado uviedlo, že očakáva viac než 250 miliónov dolárov ako kompenzáciu za predčasné ukončenie spolupráce, zatiaľ čo Kroger zaúčtuje odpis vo výške 2,6 miliardy dolárov a očakáva, že zmena stratégie zvýši ziskovosť e-commerce segmentu o 400 miliónov dolárov do roku 2026.
Graf OCDO.UK (D1)
Akcie spoločnosti Ocado sú aj naďalej pod výrazným predajným tlakom a aktuálne sa obchodujú okolo 1,8335 GBP. Z technického hľadiska sa cena stále nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (2,34 GBP) a SMA 100 (2,70 GBP) – čo potvrdzuje dlhodobý klesajúci trend. RSI osciluje na úrovni 31,8, teda tesne nad prepredanou zónou, čo môže naznačovať priestor pre krátkodobý technický odraz, no bez zásadnej zmeny trendu.
Zdroj: xStation5
