Odchod SAE z OPEC odhalil hlboký rozkol: Hrozí mocenský stret medzi Emirátmi a Saudskou Arábiou? 🚨

- Odchod SAE z OPEC odráža nielen ekonomické záujmy, ale aj hlbšiu rivalitu so Saudskou Arábiou.
- Abu Dhabi chce ťažiť viac ropy a rýchlejšie monetizovať svoje rezervy pred očakávaným poklesom dopytu.
- Vojna s Iránom a uzavretie Hormuzského prielivu vytvorili vhodný politický moment na oznámenie rozhodnutia.
- Krok SAE môže dlhodobo oslabiť súdržnosť regionálnych aliancií aj tradičný saudský vplyv v Perzskom zálive.
- Odchod SAE z OPEC odráža nielen ekonomické záujmy, ale aj hlbšiu rivalitu so Saudskou Arábiou.
- Abu Dhabi chce ťažiť viac ropy a rýchlejšie monetizovať svoje rezervy pred očakávaným poklesom dopytu.
- Vojna s Iránom a uzavretie Hormuzského prielivu vytvorili vhodný politický moment na oznámenie rozhodnutia.
- Krok SAE môže dlhodobo oslabiť súdržnosť regionálnych aliancií aj tradičný saudský vplyv v Perzskom zálive.
Rozhodnutie Spojených arabských emirátov opustiť OPEC nie je iba ekonomickým krokom, ale aj jasným politickým signálom smerom k Saudskej Arábii. Napätie medzi Abu Dhabi a Rijádom sa hromadilo dlhé roky. Práve vojna medzi USA, Izraelom a Iránom však vytvorila vhodný okamih, keď sa SAE rozhodli dať svoju nespokojnosť otvorene najavo. Symbolicky ide o situáciu, keď „menší brat“ už nechce byť zväzovaný rozhodnutiami „väčšieho brata“ a začína presadzovať vlastnú cestu v ropnej, bezpečnostnej aj zahraničnej politike.
Spojené arabské emiráty svoje rozhodnutie oficiálne prezentujú ako ekonomickú nutnosť. Krajina má schopnosť ťažiť výrazne viac ropy, než jej umožňujú súčasné kvóty OPEC, a nechce už ďalej žiadať Saudskú Arábiu o priestor na zvýšenie produkcie. Abu Dhabi zároveň predpokladá, že dopyt po rope začne pre energetickú transformáciu klesať skôr, než očakáva Rijád, a preto chce rýchlejšie speňažiť svoje ropné rezervy. Načasovanie odchodu je mimoriadne dôležité, pretože uzavretie Hormuzského prielivu a narušenie svetových dodávok energií poslali ceny ropy nad 100 USD za barel. SAE tak využili situáciu, keď je trh nedostatočne zásobený a vyššia ponuka zo strany Emirátov by krátkodobo nemusela spôsobiť výrazný cenový prepad.
Rozhodnutie zároveň odhaľuje širšiu mocenskú rivalitu v Perzskom zálive. Saudská Arábia sa dlhodobo vníma ako líder arabského a moslimského sveta, zatiaľ čo SAE čoraz otvorenejšie presadzujú vlastnú zahraničnopolitickú a bezpečnostnú stratégiu. Abu Dhabi už nechce byť vnímané ako menší partner Rijádu a snaží sa vystupovať ako samostatná stredná mocnosť s vlastnými alianciami. Napätie medzi oboma krajinami sa neobmedzuje iba na ropnú politiku. SAE a Saudská Arábia sa v minulosti stretávali aj v pohľade na konflikty v Líbyi, Jemene či Sudáne, kde často podporovali rozdielne strany. Ekonomická rivalita sa navyše prehlbuje tým, že Saudská Arábia sa snaží premeniť Rijád na finančné centrum, ktoré by mohlo konkurovať Dubaju.
Vojna s Iránom tento rozkol ešte zvýraznila. SAE boli frustrované nedostatočnou solidaritou ostatných štátov v regióne po tom, čo iránske útoky poškodili ich energetickú infraštruktúru a narušili obraz krajiny ako bezpečného prístavu pre investorov a turistov. Abu Dhabi podľa dostupných informácií zvažovalo tvrdší postup voči Iránu, vrátane možnosti vojenského zapojenia a tlaku na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu silou. Saudská Arábia naopak presadzovala diplomatické rokovania a zákulisnú mediáciu. To ukázalo rozdielny prístup oboch krajín k bezpečnostným hrozbám v regióne.
Ďalším citlivým bodom sú rastúce väzby SAE na Izrael, najmä v oblasti vojenskej a spravodajskej spolupráce. Pre viaceré arabské štáty je Izrael destabilizujúcim aktérom regiónu, zatiaľ čo Abu Dhabi v ňom vidí dôležitého bezpečnostného partnera. Tento rozdiel v prístupe vytvára ďalšiu trhlinu medzi Emirátmi a časťou arabského sveta. SAE teraz zároveň prehodnocujú svoje pôsobenie v niektorých regionálnych organizáciách. V hre môže byť zmrazenie účasti v Arabskej lige či Organizácii islamskej spolupráce a dlhodobo aj zhodnotenie úlohy v Rade pre spoluprácu arabských štátov v Zálive. Hoci tieto inštitúcie nemajú výraznú tvrdú moc, prípadné oslabenie účasti SAE by symbolicky ukázalo, aká hlboká je frustrácia Abu Dhabi voči regionálnym partnerom.
Z pohľadu ropného trhu môže odchod SAE z OPEC v strednodobom horizonte znamenať vyššiu ponuku, pretože Emiráty sa budú chcieť dostať bližšie k svojej skutočnej produkčnej kapacite. Krátkodobo však ceny zostávajú ťahané predovšetkým geopolitikou, logistikou a napätím okolo Hormuzského prielivu. Kým bude kľúčová dopravná tepna obmedzená, rozhodnutie SAE bude mať menší okamžitý vplyv na cenu ropy, než by malo za bežných podmienok. Celkovo ide o jeden z najvýraznejších signálov zmeny mocenskej rovnováhy v Perzskom zálive za posledné roky. SAE tým dávajú najavo, že nechcú svoju energetickú, ekonomickú ani bezpečnostnú politiku podriaďovať saudskému vedeniu.
