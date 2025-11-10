Odpočítavanie do Black Friday 2025: Ktoré akcie by mohli profitovať?

Čierny piatok nie je len jedným dňom zliav – je to symbolický začiatok najlukratívnejšieho obdobia pre globálnych maloobchodníkov, a najmä pre e-commerce platformy. Hoci nie každá značka zaznamená rovnaký nárast predaja (všetko závisí od sortimentu produktov a vkusu spotrebiteľov), jedna vec je istá – online výdavky naďalej rastú a e-commerce biznis naďalej prosperuje, bez ohľadu na to, ako sa mení správanie spotrebiteľov. Preto táto časť roka často prináša akciám spoločností ako Amazon, Shopify, Zalando alebo Allegro výrazný nárast dynamiky.
Kedy je Čierny piatok 2025 a čo to znamená pre investorov?
V roku 2025 pripadá Čierny piatok na 29. november a práve v poslednom týždni mesiaca bude najintenzívnejšia nákupná aktivita pred vianočným zhonom. Historicky akcie maloobchodných a e-commerce spoločností prekonali index S&P 500 ako v týždňoch pred Čiernym piatkom, tak aj po ňom – tento trend obchodníci každý rok pozorne sledujú.
Počas nákupnej sezóny 2024 globálny online predaj medziročne vzrástol o približne 5 % a dosiahol viac ako 74 miliárd dolárov, zatiaľ čo len v USA vzrástol o viac ako 10 % na 10,8 miliardy dolárov. Podľa Kepler Analytics bol týždeň Čierneho piatku v roku 2023 s priemerným maloobchodným predajom o 93 % vyšší ako bežný týždeň – čo je pozoruhodný nárast spotrebiteľského záujmu.
Čo to znamená pre Wall Street a akcie e-commerce?
Pre investorov je Čierny piatok viac ako len obchodná bonanza – je to skutočná kontrola spotrebiteľskej dôvery. Silné údaje o výdavkoch môžu zvýšiť očakávania ziskov za 4. štvrťrok v maloobchodnom a technologickom sektore, najmä pre spoločnosti s veľkým podielom online predaja.
V minulom roku Mastercard SpendingPulse uviedol, že celkový maloobchodný predaj vzrástol medziročne o 3,5 %, ale predaj elektronického obchodu vyletel o 14,6 %. Táto divergencia jasne ukazuje, kam sa posúva rastová dynamika – do digitálneho obchodu.
Čo môžeme očakávať v roku 2025?
Analytici spoločnosti Bain & Company očakávajú, že víkend Black Friday – Cyber Monday v USA bude predstavovať približne 9 % celkových maloobchodných výdavkov počas sviatkov, pričom predaj by mal medziročne vzrásť o ~11 %, čo naznačuje silnú nákupnú sezónu.
Online predaj počas Čierneho piatku 2025 v USA by mohol dosiahnuť približne 12 miliárd dolárov. Celosvetovo by celkové výdavky v elektronickom obchode v poslednom týždni novembra mohli medziročne stúpnuť o približne 8 % (po zohľadnení inflácie), čo predstavuje približne 80 miliárd dolárov, čo je nárast oproti 74,4 miliardy dolárov v roku 2024.
Kto z toho bude mať najväčší prospech?
Za posledné desaťročie vybrané akcie e-commerce konzistentne prekonávali index S&P 500 ako pred, tak aj po Čiernom piatku. Ak sa história zopakuje, platformové giganty ako Amazon, Shopify, Allegro a Zalando by mohli opäť patriť medzi najväčších víťazov sezóny – poháňaní globálnym spotrebiteľským apetítom a nezastaviteľným rastom digitálneho maloobchodu.
Zdroj: XTB Research
Sezónnosť a maloobchodné akcie
Za posledných 20 rokov maloobchodné akcie konzistentne prekonávali hlavný akciový benchmark, najmä v 17 dňoch pred Čiernym piatkom. Obchodné modely maloobchodníkov, ako sú Macy's alebo Tapestry Inc., znamenajú, že majú tendenciu viac profitovať z silnej maloobchodnej sezóny v 4. štvrťroku ako z jednodňovej akcie samotnej. Čierny piatok však stále predstavuje kľúčovú sezónnu hranicu.
Údaje sa týkajú obdobia 2004 – 2024. Zdroj: XTB Research.
Výkonnosť po Black Friday
Aj tri týždne po Black Friday akcie maloobchodných spoločností zvyčajne naďalej prekonávajú trh, ale rozdiel sa začína zmenšovať. To naznačuje, že k 7. novembru 2025 stojíme na prahu najlepšieho sezónneho obdobia pre akcie maloobchodných a e-commerce spoločností. Samozrejme, časť z toho je spôsobená takzvaným „Santa Rally“, ale dôvod, prečo akcie maloobchodných spoločností vedú, je zrejmý: poháňajú nákupnú horúčku darčekov.
Údaje sa vzťahujú na roky 2004 – 2024. Zdroj: XTB Research.
Platformy elektronického obchodu ako kľúčoví víťazi
Ktoré akcie majú najväčšiu šancu profitovať v tomto roku? Zameriavame sa na platformy elektronického obchodu, pretože pocítia nárast objemu priamo, aj keď sa zmenia spotrebiteľské trendy.
- USA: Amazon.com Inc. a Shopify Inc. – obrovský rozsah, globálny dosah.
-
- Európa / stredná a východná Európa: Zalando a Allegro – menej oceňované investormi, ale stále s potenciálom sezónneho rastu v roku 2025.
Zatiaľ čo Amazon a Shopify sú už považované za stabilné, európska dvojica s oveľa nižšou hodnotou môže byť v tejto sezóne čiernym koňom. Okrem čistých e-commerce platforiem môžu získať aj spoločnosti ako Nike, Inc. Kanál D2C (digital direct-to-consumer) spoločnosti Nike má svoju vrcholnú sezónu v Čierny piatok: silný rast e-commerce, sila značky a zavedenie omnichannelu z neho robia zaujímavý príbeh. Podobne sledujte aj mená ako Levi Strauss & Co. alebo L’Oreal S.A. pre atraktívny rast.
Grafy akcií
Amazon (AMZN.US, D1)
Amazon uzavrel vynikajúci tretí štvrťrok, čím opäť dokázal, že veľkosť nezabíja rast. Napriek tomu, že je jednou z najväčších spoločností na svete, jeho tržby rástli dvojciferným tempom, zatiaľ čo ziskovosť prekonala očakávania Wall Street. Spoločnosť tiež vydala optimistický výhľad na 4. štvrťrok, čím naznačila, že vianočná sezóna by mohla byť ďalším veľkým hitom.
Z technického hľadiska sa cena akcií Amazonu stiahla z historických maxím a teraz testuje zónu prelomu po zverejnení výsledkov v blízkosti 242 USD, čo sa zhoduje aj s vrcholom z januára 2025.
Táto oblasť by mohla fungovať ako silná zóna dopytu pred ďalším rastom. Ďalšia kľúčová rezistencia leží okolo 255 USD, kde by mohlo dôjsť k realizácii ziskov, ale širší výhľad zostáva býčí.
Zdroj: xStation5
Shopify (SHOP.US, D1)
Akcie spoločnosti Shopify zaznamenali nedávno mierny pokles, keď ustúpili približne o 10 % od svojich rekordných maxím, napriek tomu však naďalej rešpektujú širší vzostupný kanál. Spoločnosť zostáva v centre globálneho ekosystému elektronického obchodu, kde poháňa milióny online obchodov, a sezónnosť by mohla opäť oživiť záujem o nákup, keď sa cena priblíži k nižšej podpore trendovej línie.
Oživenie z tejto zóny by zodpovedalo historickému vzoru: november a december sa opakovane ukázali ako najsilnejšie obdobie pre Shopify, čo bolo spôsobené prudkým nárastom objemu predaja počas Black Friday a Cyber Monday.
Zdroj: xStation5
Allegro (ALE.PL, D1)
Allegro zostáva lídrom v oblasti elektronického obchodu v strednej a východnej Európe, s pôsobnosťou v Poľsku a susedných trhoch, ktoré v posledných rokoch zaznamenali robustný rast HDP a súkromnej spotreby.
Klesajúce úrokové sadzby Poľskej národnej banky a stabilný rast reálnych miezd môžu vytvoriť ideálne prostredie pre oživenie spotrebiteľskej aktivity, z čoho môže profitovať dominantná platforma Allegro.
Z technického hľadiska akcie bránia hlavnú zónu podpory okolo 34 PLN, definovanú 200-dňovým EMA (červená čiara). Úspešný odraz v tejto oblasti by mohol potvrdiť návrat býčieho momentu u lídrov maloobchodnej technológie v strednej a východnej Európe.
Zdroj: xStation5
Zalando (ZAL.DE, D1)
Spoločnosť Zalando, kedysi miláčik európskeho rastu, sa od roku 2021 borí s ťažkosťami a nedokáže zvrátiť svoj dlhodobý klesajúci trend. Napriek tomu si spoločnosť zachováva jednu z najsilnejších pozícií v oblasti európskeho online predaja módy, obsluhuje milióny aktívnych zákazníkov a disponuje výkonnou logistickou sieťou.
Čierny piatok by mohol pôsobiť ako katalyzátor zvrátenia trendu: akýkoľvek náznak zlepšenia objemu objednávok alebo oživenia marží by mohol vyvolať krátkodobé oživenie po viacerých kvartáloch poklesu.
Investori často znovuobjavujú Zalando počas sezónnych vrcholov – a tento rok nemusí byť výnimkou.
Zdroj: xStation5
Nike (NKE.US, D1)
Nike klesla späť pod svoj 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer a obnovila obdobie prudkého poklesu, avšak príbeh tejto značky zďaleka nekončí. Spoločnosť vstupuje do obdobia Black Friday s potenciálom prekvapiť tak sentimentom, ako aj fundamentmi.
Historicky je Black Friday pre Nike rekordným obdobím pre priamy predaj spotrebiteľom (D2C), ktorý je poháňaný Nike.com a aplikáciou SNKRS. Tento omnichannel model – kombinujúci online dosah, silu značky a exkluzivitu produktov – naďalej zvyšuje marže tým, že eliminuje sprostredkovateľov.
K zaujímavosti prispieva aj rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktoré sa očakáva v januári 2026, o zmenách colnej politiky oznámených Donaldom Trumpom, ktoré by mohlo vyhovovať spoločnostiam, ktoré sú výrazne vystavené dovozným clám, čo by mohlo zvýšiť vyhliadky na ziskovosť Nike. Vďaka silnej hodnote značky a sezónnym priaznivým podmienkam by sa akcie mohli čoskoro opäť dostať na nohy.
Zdroj: xStation5
