OIL.WTI klesá o 1,5 %

Nové špekulácie o ďalšom návrate ponuky zo strany aliancie OPEC+ znižujú ceny ropy.
Ceny ropy zmazali časť ziskov z predchádzajúceho týždňa, ktoré boli poháňané očakávaniami oživenia čínskej ekonomiky a neistotou v dodávkach z Ruska, keď sa začal nový týždeň.
Minulý týždeň ceny dosiahli maximum blízko 70 USD za barel, čo bola najvyššia úroveň za takmer dva mesiace, avšak do konca piatkovej seansy výrazne ustúpili.
🛢️ Stratégia OPEC+ a riziko prebytku ponuky
Podľa neoficiálnych víkendových správ OPEC+ zvažuje ďalšie zvýšenie produkcie od novembra, pravdepodobne nad rámec už oznámených 137 000 barelov denne.
Takýto krok by znamenal pokračovanie stratégie aliancie zamerať sa na získanie trhového podielu, na úkor tradičnej úlohy regulátora cien, čo vyvoláva obavy z narastajúceho globálneho prebytku ropy.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) odhaduje, že nadbytok by mohol v budúcom roku dosiahnuť až 3 milióny barelov denne. Goldman Sachs v takomto scenári predpokladá, že cena Brentu aj WTI by mohla klesnúť do pásma 50–60 USD za barel.
Tento týždeň bude kľúčové stredajšie vyhlásenie ministra energetiky Saudskej Arábie, ako aj blížiace sa zasadnutie kartelu OPEC+ naplánované na 5. októbra.
Ak budú potvrdené plány na zvýšenie produkčných limitov, môže to viesť k ďalšiemu poklesu cien, najmä v období sezónneho budovania zásob.
🛢️ Riziká spojené s Ruskom zostávajú protiváhou
- Nie je možné prehliadnuť pretrvávajúce riziká v dodávkach ropy spojené s Ruskom.
- Počas víkendu Ukrajina podnikla ďalšie útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, čo môže prehlbiť domáci nedostatok palív.
- Na druhej strane však zniženie spracovania ropy v Rusku môže viesť k zvýšeniu exportu surovej ropy, čo by bol negatívny faktor pre trh.
- Aktuálne je až 30 % ruskej rafinérskej kapacity mimo prevádzky a skladovacie kapacity sú obmedzené.
- Aby sa predišlo zastaveniu produkcie, Rusko môže byť nútené zvýšiť vývoz surovej ropy.
- Okrem toho kolujú špekulácie, že Donald Trump neoficiálne povolil Ukrajine využívať americké vybavenie na útoky hlboko na ruskom území.
- Tento krok by znamenal potenciálne väčší tlak na Rusko, pričom Trump dlhodobo tlačí na krajiny ako India a Čína, aby zastavili nákupy ruských komodít.
📌 Kľúčové body sledované investormi:
-
Potvrdenie rozhodnutia o zvýšení produkcie OPEC+ na zasadnutí v prvom októbrovom týždni
-
API a EIA údaje o zmenách zásob, ktoré môžu posilniť alebo zmierniť tlak na strane ponuky
-
Tempo ekonomického oživenia v Číne a Európe, indikované centrálnymi bankami
📈 Technický výhľad
