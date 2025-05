OIL.WTI predlžuje odraz, rastie o 1,5 % v očakávaní produktívnych rokovaní medzi USA a Čínou 📈

Ropa WTI smeruje k pozitívnemu týždennému uzavretiu – rast o 1,5 % vďaka nádejám na pokrok v rokovaniach USA–Čína

Futures na ropu WTI (OIL.WTI) dnes posilňujú o 1,5 %, čo zvyšuje šancu na pozitívne týždenné uzavretie, keďže investori dúfajú v priaznivý výsledok rokovaní medzi USA a Čínou. Nová obchodná dohoda s Veľkou Britániou dodala trhom optimizmus, že nová obchodná politika USA nemusí nutne viesť k výraznému ekonomickému spomaleniu.

Hlavným hnacím motorom rastu cien ropy je aktuálne očakávanie možného zmiernenia ciel medzi Washingtonom a Pekingom.

New York Post včera informoval, že USA by už budúci týždeň mohli znížiť clá na čínske tovary zo 145 % až na 50 %.

Americký minister financií Scott Bessent sa má 10. mája stretnúť s čínskym vicepremiérom He Liefengom vo Švajčiarsku.

Analytici z Vanda Insights tvrdia, že pozitívny výsledok môže zvýšiť ceny ropy o ďalšie 2 až 3 USD.

Makrodáta z Číny:

Export zrýchlil, import v apríli klesol miernejšie, než sa očakávalo.

Dovoz ropy medzimesačne klesol, ale medziročne vzrástol o 7,5 %, vďaka dopĺňaniu zásob rafinériami.

Riziká na strane ponuky:

Trh s ropou stále čelí obavám zo zvýšenia produkcie zo strany OPEC .

Avšak podľa Reuters produkcia OPEC v apríli klesla – najmä kvôli poklesom v Lýbii, Venezuele a Iraku.

OIL.WTI (D1)

Ceny ropy pokračujú v rastúcom odraze. Graf ukazuje obrat smerom nahor v oblasti 55 USD za barel, pričom ceny už vzrástli o viac ako 10 %.

Technický obraz sa zlepšuje – možný je test 50-dňového EMA, ktorý sa momentálne nachádza pri 65 USD.

Poznámka: Ak rokovania USA–Čína neprinesú pokrok, môžeme opäť vidieť tlak na ceny ropy.

Zdroj: xStation5

