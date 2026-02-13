Pinterest pod tlakom: clá brzdia reklamné rozpočty veľkých maloobchodníkov

- Akcie Pinterestu klesli o viac ako 20 % kvôli slabším výhľadom tržieb.
Akcie Pinterestu klesli v predburzovom obchodovaní o viac ako 20 % po tom, ako spoločnosť varovala, že jej výhľad tržieb bude negatívne ovplyvnený znížením výdavkov na reklamu zo strany veľkých amerických maloobchodníkov. Podľa spoločnosti reagujú na neistotu spôsobenú novými colnými opatreniami a znižujú svoje marketingové rozpočty.
Spoločnosť tiež nedávno oznámila, že v rámci reštrukturalizácie svojich predajných tímov prepustí menej ako 15 % svojich zamestnancov. Finančný riaditeľ varoval, že tento krok môže v krátkodobom horizonte narušiť výkonnosť spoločnosti. Varovanie prichádza v čase, keď segment maloobchodnej reklamy už čelí tlaku zo strany slabšieho dopytu.
Okrem toho sa výrazne zintenzívňuje konkurenčné prostredie. Spoločnosť Meta nedávno zdôraznila silný rast v oblasti reklamy v elektronickom obchode, TikTok prekonal regulačný tlak v USA a OpenAI vstúpila na trh s reklamnými formátmi v ChatGPT. Medzitým Google posilňuje svoju pozíciu v oblasti online nakupovania prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie, čím ďalej zvyšuje tlak na menších hráčov.
Akcie Pinterestu sa tak blížia k najnižšej úrovni od apríla 2020 a ak predtrhové straty pretrvajú, spoločnosť by mohla stratiť viac ako 2 miliardy USD trhovej kapitalizácie zo svojej súčasnej hodnoty približne 12,5 miliardy USD.
Z hľadiska ocenenia sa akcie obchodujú za približne 9,5-násobok očakávaných ziskov, čo je podobné ako v prípade Snap, ale výrazne nižšie ako v prípade Reddit alebo Meta. Investori preto zvažujú, či nižší násobok odzrkadľuje príležitosť, alebo skôr zvýšené riziko spomalenia rastu.
Pinterest sa snaží diverzifikovať svoje príjmy, napríklad akvizíciou spoločnosti tvScientific, ktorá sa zaoberá reklamnými technológiami, a expanziou do televíznej reklamy. V krátkodobom horizonte však kľúčovými faktormi zostávajú vývoj reklamných rozpočtov veľkých maloobchodníkov a schopnosť spoločnosti zostať konkurencieschopnou v rýchlo sa meniacom prostredí digitálnej reklamy.
Graf PINS.US (D1)
Zdroj: xStation5
