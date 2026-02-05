OpenAI predstavila nového AI agenta ako súčasť stratégie automatizácie práce Posun k autonómnej umelej inteligencii

-
OpenAI uviedla AI agenta schopného autonómne vykonávať úlohy.
Cieľom je automatizácia pracovných procesov, nielen generovanie obsahu.
Technológia môže výrazne zvýšiť produktivitu firiem.
Rastúci dôraz sa kladie na bezpečnosť a reguláciu autonómnej AI.
Spoločnosť OpenAI oznámila uvedenie nového AI agenta, ktorý je navrhnutý tak, aby samostatne vykonával zložité úlohy naprieč digitálnymi nástrojmi. Ide o dôležitý krok v stratégii firmy, ktorá chce posunúť umelú inteligenciu od pasívneho asistenta k aktívnemu vykonávateľovi práce.
Schopnosti a fungovanie AI agenta
AI agent dokáže pochopiť cieľ používateľa, rozložiť ho na jednotlivé kroky a následne ich realizovať pomocou rôznych aplikácií a systémov. Oproti tradičným chatbotom disponuje vyššou mierou autonómie a schopnosťou dlhodobejšieho plánovania.
OpenAI uvádza, že systém obsahuje viacero bezpečnostných obmedzení, ktoré majú zabezpečiť kontrolu nad správaním agenta.
Vplyv na firmy a pracovné procesy
Nový AI agent môže významne zmeniť spôsob fungovania firiem, najmä v oblasti administratívy, analytiky, zákazníckej podpory či projektového manažmentu. Automatizácia komplexných úloh môže firmám pomôcť znižovať náklady a zvyšovať efektivitu.
Technológia sa považuje za jeden z pilierov budúcej digitálnej transformácie podnikových procesov.
Rastúca konkurencia v segmente AI agentov
OpenAI vstupuje do čoraz konkurenčnejšieho prostredia, kde autonómne AI riešenia vyvíjajú aj ďalšie technologické spoločnosti. Trh sa postupne presúva od jednoduchých chatbotov k AI systémom, ktoré dokážu konať v mene používateľa.
Bezpečnosť a regulačné otázky
S rastúcou autonómiou AI narastajú aj obavy týkajúce sa zodpovednosti a regulácie. OpenAI preto nasadzuje nového agenta postupne a zdôrazňuje potrebu opatrného testovania pred jeho širším nasadením.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.