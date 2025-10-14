Oracle a AMD nasadia 50 000 GPU MI450 v novom AI partnerstve

-
Oracle nasadí 50 000 GPU MI450 od AMD v dátových centrách od Q3 2026 s výkonom ~200 MW.
-
AMD si rozširuje trhový dosah, Oracle zvyšuje AI kapacity vo verejnom cloude.
-
Riziká zahŕňajú výrobu, výkon, integráciu a reakciu konkurencie.
-
Spoločnosti Oracle a Advanced Micro Devices (AMD) oznámili strategické partnerstvo, v rámci ktorého Oracle od tretieho kvartálu 2026 nasadí 50 000 GPU AMD Instinct MI450 vo svojich dátových centrách. Táto AI infraštruktúra má mať výpočtový výkon približne 200 megawattov a plánuje sa rozšíriť aj po roku 2027.
Strategické motivácie a postavenie na trhu
Partnerstvo posilňuje postavenie AMD v pretekoch o dominanciu v oblasti AI hardvéru. Oracle tým získava väčšiu flexibilitu pri budovaní vlastného AI cloudu a môže rozšíriť portfólio služieb pre zákazníkov hľadajúcich výkonné AI riešenia.
Nový výpočtový cluster bude postavený na rackovej architektúre Helios – ide o nové riešenie od AMD kombinujúce MI450 GPU, vlastné procesory a sieťové komponenty. Oracle tak bude schopný priamo konkurovať serverovým systémom Nvidie, ako je séria Vera Rubin.
Trhová reakcia a riziká
Po zverejnení dohody stúpli akcie AMD o 2–3 %, zatiaľ čo Oracle mierne oslabil. Partnerstvo však prichádza s viacerými rizikami: od výrobných kapacít, cez integráciu hardvéru a infraštruktúry, až po zabezpečenie chladenia a dodávky energie v takto výkonných clusteroch. MI450 čipy majú byť vyrábané pomocou najnovších 2nm technológií od TSMC, čo môže predstavovať ďalšie výrobné výzvy. Zdroj: xStation5
Čo sledovať ďalej
V najbližších mesiacoch bude dôležité sledovať vývoj prototypov, testovanie výkonu a integráciu Helios rackov do Oracle Cloud. Trh tiež očakáva ďalšie oznámenia konkurencie a pokračujúci rast dopytu po výkonných AI výpočtových systémoch.
