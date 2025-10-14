Walmart a OpenAI spúšťajú nákupy cez ChatGPT s funkciou Instant Checkout

-
Walmart zavádza nákupy cez ChatGPT pomocou funkcie Instant Checkout.
-
Nový systém využíva „agentické obchodovanie“ – AI predvída a spracováva nákupy.
-
Kľúčové budú škálovanie, bezpečnosť a prijatie zákazníkmi.
-
Spoločnosť Walmart uzavrela partnerstvo s OpenAI, v rámci ktorého budú môcť zákazníci a členovia Sam’s Clubu nakupovať cez ChatGPT pomocou novej funkcie Instant Checkout.
Čo táto integrácia znamená
Používatelia budú môcť v konverzácii s AI plánovať jedlá, dopĺňať zásoby, objavovať nové produkty a následne ich okamžite nakúpiť – bez nutnosti opustiť chat. Walmart označuje tento koncept ako "agentický obchod", teda nákup, kde AI proaktívne predvída potreby zákazníka.
Nákupný zážitok má byť multimediálny, personalizovaný a kontextový, čo predstavuje odklon od tradičného vyhľadávania produktov v online obchodoch. Generálny riaditeľ Walmartu Doug McMillon povedal, že budúcnosť spočíva v jednoduchej interakcii: „Zákazník chatuje a nakupuje, o zvyšok sa postará Walmart.“
Reakcia trhu
Po oznámení partnerstva akcie Walmartu vzrastli o 3 %, čo naznačuje pozitívne očakávania investorov. Ide o ďalší krok v expanzii ChatGPT do online nakupovania – podobné integrácie už zaviedli Etsy a Shopify. Zdroj: xStation5
Príležitosti a výzvy
Walmart týmto krokom posilňuje svoju pozíciu v oblasti konverzačnej umelej inteligencie a získava priamy kontakt s klientom. Zároveň však čelí technickým aj regulačným výzvam:
-
Zabezpečenie bezpečnosti a súkromia dát pri transakciách
-
Technické zvládnutie škálovania systému Instant Checkout
-
Očakávania zákazníkov na rýchlosť, jednoduchosť a presnosť
-
Reakcia konkurencie z oblasti e-commerce
Čo sledovať ďalej
Dôležité bude, kedy a v ktorých krajinách bude Instant Checkout dostupný, ako si funkcia povedie z hľadiska výkonu (konverzie, chybovosť) a ako ju zákazníci prijmú. Rovnako bude zaujímavé sledovať reakcie konkurencie ako Amazon.
