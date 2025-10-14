viac
18:41 · 14. októbra 2025

Walmart a OpenAI spúšťajú nákupy cez ChatGPT s funkciou Instant Checkout

Zhrnutie
Walmart
Akcie
WMT.US, Walmart Inc
-
-
Zhrnutie

  • Walmart zavádza nákupy cez ChatGPT pomocou funkcie Instant Checkout.

  • Nový systém využíva „agentické obchodovanie“ – AI predvída a spracováva nákupy.

  • Kľúčové budú škálovanie, bezpečnosť a prijatie zákazníkmi.

Spoločnosť Walmart uzavrela partnerstvo s OpenAI, v rámci ktorého budú môcť zákazníci a členovia Sam’s Clubu nakupovať cez ChatGPT pomocou novej funkcie Instant Checkout.

Čo táto integrácia znamená

Používatelia budú môcť v konverzácii s AI plánovať jedlá, dopĺňať zásoby, objavovať nové produkty a následne ich okamžite nakúpiť – bez nutnosti opustiť chat. Walmart označuje tento koncept ako "agentický obchod", teda nákup, kde AI proaktívne predvída potreby zákazníka.

Nákupný zážitok má byť multimediálny, personalizovaný a kontextový, čo predstavuje odklon od tradičného vyhľadávania produktov v online obchodoch. Generálny riaditeľ Walmartu Doug McMillon povedal, že budúcnosť spočíva v jednoduchej interakcii: „Zákazník chatuje a nakupuje, o zvyšok sa postará Walmart.“

Reakcia trhu

Po oznámení partnerstva akcie Walmartu vzrastli o 3 %, čo naznačuje pozitívne očakávania investorov. Ide o ďalší krok v expanzii ChatGPT do online nakupovania – podobné integrácie už zaviedli Etsy a Shopify. Zdroj: xStation5

 

Príležitosti a výzvy

Walmart týmto krokom posilňuje svoju pozíciu v oblasti konverzačnej umelej inteligencie a získava priamy kontakt s klientom. Zároveň však čelí technickým aj regulačným výzvam:

  • Zabezpečenie bezpečnosti a súkromia dát pri transakciách

  • Technické zvládnutie škálovania systému Instant Checkout

  • Očakávania zákazníkov na rýchlosť, jednoduchosť a presnosť

  • Reakcia konkurencie z oblasti e-commerce

Čo sledovať ďalej

Dôležité bude, kedy a v ktorých krajinách bude Instant Checkout dostupný, ako si funkcia povedie z hľadiska výkonu (konverzie, chybovosť) a ako ju zákazníci prijmú. Rovnako bude zaujímavé sledovať reakcie konkurencie ako Amazon.

 

 

