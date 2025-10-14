Salesforce oznamuje partnerstvá s OpenAI a Anthropic 🚨

- Salesforce ohlásil významnú spoluprácu s dvomi gigantmi umelej inteligencie
- Napriek tomu – akcia takmer nereaguje
- Fundamenty sú silné, ale technické indikátory nepresviedčajú
- Salesforce ohlásil významnú spoluprácu s dvomi gigantmi umelej inteligencie
- Napriek tomu – akcia takmer nereaguje
- Fundamenty sú silné, ale technické indikátory nepresviedčajú
Spoločnosť Salesforce 14. októbra oznámila dve strategické rozšírenia spolupráce – s OpenAI a Anthropic – zamerané na hlbšiu integráciu AI riešení v rámci ekosystému Agentforce 360.
Spolupráca s OpenAI zahŕňa prepojenie platformy Agentforce 360 s ChatGPT, čo umožní používateľom vyhľadávať predajné údaje, analyzovať zákaznícke konverzácie a vytvárať vizualizácie v Tableau pomocou jednoduchých textových príkazov. Firmy tiež ponúknu nástroje na tvorbu AI agentov a promptov na báze najnovších modelov OpenAI, vrátane GPT-5. Novou funkciou bude predajný modul v ChatGPT pre klientov Salesforce, s dôrazom na kontrolu nad dátami a vzťahmi so zákazníkmi.
Zároveň Salesforce rozšíril spoluprácu s Anthropic, ktorá sa zameriava na AI riešenia pre regulované a citlivé sektory. Model Claude sa stane základom platformy Agentforce 360, pričom prvé implementácie budú zacielené na finančný sektor. Plánuje sa aj hlbšia integrácia Claude so Slackom, čo umožní prístup k AI nástrojom priamo v aplikáciách tímovej spolupráce.
Salesforce sa v posledných rokoch vyvíja veľmi pozitívne – každoročne zvyšuje objem svojich operácií a tržieb. Spoločnosť realizuje premyslenú stratégiu v oblasti umelej inteligencie, ktorá už prináša výsledky vo forme vyššej produktivity a ziskových marží. AI by sa mohla stať prevádzkovou pákou, ktorá umožní efektívne škálovanie nákladov aj ziskov.
Napriek dynamickému rastu je ohodnotenie firmy stále relatívne konzervatívne v porovnaní s technologickým sektorom:
-
P/E (cena/zisk): približne 36
-
Cena k tržbám: 5
-
Cena k účtovnej hodnote: 3
Napriek pozitívnemu fundamentálnemu pozadiu stratili akcie Salesforce v roku 2025 približne 15 % hodnoty. Ani dnešné oznámenie o rozšírení spolupráce s OpenAI neprinieslo obrat – akcia dnes klesá o viac ako 1 %. V nedávnej minulosti podobné správy spôsobili dvojciferný rast. Prestali investori veriť v „mágii“ umelej inteligencie, alebo je fundamentálny obraz slabší, než sa zdá? Odpoveď dajú nadchádzajúce kvartálne výsledky.
CRM.US (denný graf – D1)
Zdroj: xStation5
Technická situácia na grafe vyzerá z pohľadu kupujúcich nepriaznivo. Spoločnosť sa nachádza v klesajúcom trende, ktorý trvá už takmer rok a bol opakovane potvrdený odrazmi od trendovej línie a predajnými gapmi. V apríli sme zaznamenali Death Cross (prienik EMA50 pod EMA200), nasledovaný Bearish Crossoverom (EMA100 prerazila EMA200 smerom nadol). Cena sa opakovane blíži k podpore na úrovni 229 USD, ktorá čoskoro pretne trendovú líniu. Kupujúci musia konať rýchlo, aby zabránili poklesu k úrovni 194 USD – minimum z pred 2 rokov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Výhľad na výsledky TSMC: Prekvapí kľúčový dodávateľ čipov trh?
⏬ US100 klesá o 0,5 % po správach o Oracle
Akcia mesiaca: Vyhrá Meta preteky v oblasti umelej inteligencie?
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.